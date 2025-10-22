El taxi zanja "cualquier conflicto con el Barça" y desconvoca las protestas

"Zanjamos cualquier conflicto con el Barça", ha anunciado este miércoles el portavoz de Élite Taxi, el principal grupo sindical del taxi, Tito Álvarez, al tiempo que ha desconvocado la nueva protesta alrededor del Camp Nou que había convocado para esta tarde coincidiendo con la presentación del acuerdo de patrocinio entre Uber y el club. "No vamos a colapsar ningún partido ni ningún acto. Nos ponemos a disposición del Barça", ha añadido.

La mediación del empresario y ex presidente del Barça Joan Gaspart, que como representante del gremio hotelero ha tratado durante años con Álvarez, ha servido para frenar unas protestas que podían dañar los intereses del club. "El 'seny' se impone sobre cualquier otra cosa", ha afirmado Gaspart, que ha defendido el derecho del Barça a poder financiarse para competir con el nivel necesario. "El resto de clubs son SA con oportunidades para financiarse. En el Barça los culés son los únicos propietarios. Si quiere competir tiene que buscar dinero bajo las piedras", ha indicado, a la vez que ha afirmado que Uber "es una empresa seria".

Intensificar inspecciones

Gaspart, que habló anoche con el presidente del Barça, Joan Laporta, sobre el conflicto abierto con los taxistas, ha asegurado no querer protagonismo, si bien ha considerado intervenir al ver "un conflicto entre un amigo, que es el sector del taxi, y el Barça". El club, ha indicado, ha repasado el contrato con Uber y da garantías de que, como cualquier otro que firma, no se sale de la legalidad. "El Barça necesitará al taxi, harán falta paradas enormes" cerca del Camp Nou, ha afirmado para garantizar la paz entre las dos partes, recordando una medida que como él mismo ha explicado ya está incluida en el plan de movilidad del nuevo estadio.

Los consejos de Gaspart y el compromiso de la conselleria de Interior frente a los taxistas de "intensificar la revisión de actuaciones de los VTC" y actuar si no se cumple la normativa vigente, ha bastado para que Élite Taxi baje las armas. "El tiempo los pondrá en su lugar", ha afirmado Álvarez, que ha divulgado imágenes de cinco VTC inmobilizados con un cepo en el aeropuerto que ha atribuido a esta mañana.

Enmienda contra 'robotaxis'

Élite Taxi centrará ahora su guerra contra Uber y el resto de plataformas exigiendo los controles y el cumplimiento de la legalidad, ha señalado Álvarez. También presentará una enmienda a la ley del taxi que se está tramitando en el Parlament contra la posibilidad de introducir la conducción autónoma en el servicio de los vehículos transporte de viajeros, como asegura que pretende llevar a cabo Uber con su flota.