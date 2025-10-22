Arranca la mediación entre el Ayuntamiento de Barcelona y vecinos de Vallcarca por los desalojos pendientes

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ya ha iniciado el proceso de mediación para tratar de encontrar una solución dialogada entre el Ayuntamiento y los vecinos afectados por los desalojos de las fincas municipales ocupadas en el barrio de Vallcarca.

Según ha informado el Síndic este miércoles en un comunicado, este proceso de mediación se ha abierto después de recibir la petición del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, fruto del acuerdo entre su gobierno y el grupo de Barcelona en Comú, que puso esta condición para apoyar la aprobación inicial del presupuesto municipal la semana pasada.

La solicitud de mediación hace referencia a tres fincas de titularidad municipal del barrio de Vallcarca, ubicadas en la avenida Vallcarca, 83; en la avenida Vallcarca, 87; y, en la calle Farigola, 3, pendientes de desalojo para hacer realidad el proyecto de rambla verde del año 2002 que había quedado abandonado y que ahora se está reactivando.

Este verano, el gobierno municipal intentó desalojar sin éxito las tres fincas y tenía previsto ejecutar los desahucios de forma forzosa; una actuación que, por ahora, no se llevará a cabo. Durante el tiempo que dure la mediación iniciada por la Sindicatura de Greuges, no se ejecutará ningún desahucio de vecinos de las fincas afectadas, con el objetivo de garantizar un marco de diálogo y confianza mutua, asegura el mismo comunicado.

En el escrito, el defensor del pueblo de Barcelona explica que "el Ayuntamiento ha expresado su voluntad de promover la mejor solución para los afectados en relación a los derechos que se derivan de los expedientes administrativos y ha pedido formalmente al Síndic de Greuges de Barcelona su intervención con el fin de fomentar entre las partes un proceso de mediación en vía administrativa".

"El Síndic de Greuges de Barcelona ha aceptado y ha empezado ya conversaciones para promover un proceso de mediación entre las partes implicadas para intentar contribuir a una solución consensuada por todas las partes", añade.

La semana pasada, la primera teniente de alcalde y concejala de del distrito de Gràcia -al que pertenece el barrio de Vallcarca-, Laia Bonet, anunció el acuerdo con BComú para encargar al Síndic de Greuges de Barcelona la mediación. Entonces, precisó que el objetivo es "encontrar una alternativa habitacional para las personas afectadas en situación de vulnerabilidad".