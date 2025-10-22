Sant Boi recupera unas ayudas empresariales de la pandemia para dar un nuevo impulso a las pymes de la ciudad

Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) ha emitido un comunicado en el que explica que recupera las ayudas al sector empresarial y comercial de la ciudad mediante una nueva edición del 'Programa Futur'. "Esta iniciativa dio muy buenos resultados como fórmula para reactivar la economía local frente a los efectos de la pandemia. Ahora, se lanza una nueva convocatoria para acompañar la creación, crecimiento y modernización de pequeñas empresas y comercios en la ciudad", dice el consistorio. Como novedad, el programa incorpora una línea de ayudas para nuevas empresas creadas en 2024 o 2025. La nueva convocatoria cuenta, para su financiación, con el apoyo del Plan Metropolitano de Políticas Sociales del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

En el texto, el ayuntamiento apunta que la Línea de Ayudas a la Nueva Actividad Económica ofrece apoyo económico para hacer frente a los gastos generados por la puesta en marcha de un nuevo negocio, como los trámites de inicio de la actividad, tasas para obtener la licencia, obras de adecuación del local y el alquiler de los primeros seis meses. Como novedad, el programa incorpora una línea de ayudas para nuevas empresas.

La Línea de Actuaciones de Mejora en la Empresa y el Comercio subvenciona proyectos desarrollados durante 2024 o 2025 que impliquen una innovación tecnológica. Esto incluye: la transición digital, como la implantación de teletrabajo, nuevas aplicaciones o páginas web, tiendas online, gestión digital de clientes y marketing digital; el refuerzo de la sostenibilidad, mediante el cambio de instalaciones y luminarias o la reducción de residuos; y la mejora de la accesibilidad, con la instalación de sillas salvaescaleras, barandillas, rampas, ampliaciones de accesos o la modificación de baños.

Instrumento durante la pandemia

Entre 2020 y 2022, el Ayuntamiento llevó a cabo diferentes convocatorias del 'Programa Futur' como una herramienta para ayudar a los sectores económicos de la ciudad a reactivarse y aprovechar la situación generada por la pandemia como una oportunidad de futuro. En total, el consistorio señala que destinó 530.000 euros en ayuda y que 248 comercios y pymes se beneficiaron.

Las ayudas concedidas, que también contaron con el apoyo de la Diputación de Barcelona, estuvieron destinadas principalmente a la transformación digital, la diversificación de actividades económicas y la transición ecológica.