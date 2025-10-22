Los promotores del Museo del Transporte logran que Barcelona debata su creación en un pleno municipal

El Ayuntamiento de Barcelona tendrá que incluir en uno de sus plenos municipales un debate sobre la posibilidad de que la ciudad cree el Museo del Transporte y lo instale en un pabellón de la Fira, el Palacio de Comunicaciones y Transportes, el mismo que albergó una muestra sobre el mismo tema durante la Exposición Internacional de 1929.

La dirección de Servicios de Participación e Innovación Democrática del Ayuntamiento de Barcelona informó ayer a la Associació Coordinadora Pro Museu del Transport de que ha logrado reunir 3.919 firmas válidas en Decidim.bcn a favor de que el pleno municipal debata la cuestión. Para lograrlo, el colectivo debía sumar 3.750 rúbricas, por lo que ha logrado el objetivo, vehiculado mediante Decidim.bcn.

300 inválidas

El grupo logró un total de 4.200 firmas con la iniciativa titulada ‘Museu del Transport de Barcelona, ja!’, que han sido recogidas desde mayo. El consistorio ha descartado 300 de ese total, esencialmente porque correspondían a personas no empadronadas en Barcelona.

El texto con el que se invitaba a los mayores de 16 años a apoyar el debate sobre el museo era el siguiente: “Estoy de acuerdo en incorporar un punto del día al orden del día del plenario del Ayuntamiento de Barcelona consistente en una propuesta de impulso que inste al gobierno municipal a crear el Museo del Transporte de Barcelona en el Palacio de Comunicaciones y Transportes del recinto de la Exposición de Barcelona 1929”.

Empatía sin concreción

Los promotores del museo, que llevan años defendiendo que se haga realidad, no conocen todavía cuándo llegara el momento en el que el plenario barcelonés aborde una cuestión ante la que el ayuntamiento y los grupos municipales han mostrado empatía –algunos- sin que se haya concretado por ahora ningún plan, más allá de buenas intenciones que no han pasado de las palabras.

El consistorio ha recordado que esta es una cuestión que también afecta a la Generalitat y a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), y Fira sostiene que no puede prescindir del Palacio de Comunicaciones, del que la Associació Coordinadora Pro Museu del Transport subraya que está infrautilizado. La entidad da por hecho que de crearse el museo suscitaría la visita de un gran número de público.

Exposición de motivos

En la exposición de motivos de la recogida de firmas se recordaba que la posibilidad de que abra el museo es “una aspiración fuertemente sentida en Barcelona” que cuenta con defensores desde hace más de 60 años. También indica que hay “piezas históricas” del transporte público –tranvías, autobuses, trolebuses y elementos del Metro- así como de servicios auxiliares de bomberos, limpieza urbana y obras públicas que podrían llenar el museo y que ahora “son inaccesibles para la ciudadanía y están en muy mal estado”

El texto presentado por la asociación para pedir las firmas sostenía que la propuesta de creación del museo nunca se podido convertir en realidad, “en muchos casos por falta de voluntad política”. La asociación insistía en el redactado en que la sede tiene que ser el Palacio de Comunicaciones, con 16.000 m2 disponibles: “No sería solo una exposición de coches antiguos, sino un espacio dinámico que haría posible una gran variedad de actividades”.