El recién premiado Forn de Cabrianes relevará al histórico Forn de Sarrià de Barcelona

El Forn de Cabrianes, empresa familiar nacida en 1933 en Cabrianes (Bages) de la mano de Felip Abadal y Rosa Genescà, ha recibido este martes por la noche el Premio Nacional de Comercio que otorga la Generalitat. El galardón, dotado con 8.000 euros, reconoce el establecimiento por su historia y relevancia en el sector y su vinculación al comercio de proximidad y calidad y para dar vida a los barrios de los pueblos y ciudades del país.

Actualmente, la firma cuenta con 38 locales, básicamente en el Bages, Anoia, el Vallès Occidental (con aperturas recientes en Sant Cugat del Vallès y Rubí) y el Baix Llobregat. El premio de la Generalitat llega justo en otro momento de expansión de Forn de Cabrianes, que a mediados de noviembre prevé abrir su primer horno en Barcelona, al ocupar el local del emblemático Forn de Sarrià, en el número 100 de la calle Major de Sarrià, que cerró este verano después de una trayectoria centenaria. Una clausura muy llorada por los vecinos, al ser la última panadería artesana de esta dinámica arteria comercial.

El desaparecido Forn de Sarrià renacerá de la mano del Forn de Cabrianes / Ferran Nadeu

Según el veredicto del premio, la empresa "ha demostrado una gran capacidad de adaptación, apostando por la innovación tecnológica, con iniciativas como el programa que permite una conexión directa y en tiempo real entre sus 30 puntos de venta. Actualmente, lleva a cabo muchas iniciativas y campañas comerciales que potencian de forma relevante el comercio local y de proximidad".

"Perseverancia y espíritu de superación"

Para la directora comercial de la empresa, Rosa Maria Abadal, tercera generación al frente del negocio junto a sus hermanos Felipe, Toni, Blai y Gerard, el galardón ha supuesto una alegría inesperada: "Es una sorpresa que no te esperas, que nos hace muy felices a todos". "El premio reconoce nuestra trayectoria, que no ha sido fácil. Pero salvamos todas las dificultades con perseverancia y espíritu de superación".

Local de la cadena 'Forn de Cabrianes' en Manresa / Alex Guerrero / RG7

Forn de Cabrianes nació como un pequeño obrador de Cabrianes, que en 1974 el hijo de los fundadores, Pere Abadal, y su esposa Josefina Fité ampliaron con la apertura de un horno en el número 7 de la calle Cos de Sallent. En 1987, el pequeño negocio familiar, con ayuda de socios, dio un salto exponencial al adquirir una panificadora en Sant Fruitós, que le permitió ir abriendo nuevos establecimientos.

El secreto del éxito

Según Rosa Maria Abadal, el secreto de Forn de Cabrianes es "el amor por el oficio heredado de los padres y de los abuelos, el trabajo bien hecho y un trato humano y cercano con la clientela", valores, continúa, que les han permitido "llegar hasta aquí". "Mantenemos la esencia del primer día porque seguimos siendo panaderos artesanos que priorizamos la calidad", dice Abadal, que destaca a la vez "la vocación de servicio y compromiso con los clientes con un servicio diario de elaboración del pan que da respuesta a las necesidades del público".

Para Abadal, el premio "se convierte también en gran reto, mucha responsabilidad y es recibido también con la satisfacción de ver que se valora el trabajo diario para potenciar el comercio de proximidad". Abadal agradece el compromiso de su plantilla, que califica de "gran familia", y la confianza de los clientes "que nos espolean a seguir manteniendo el comercio de proximidad", y apunta que ya existe una cuarta generación familiar incorporada al negocio, que le dará continuidad en el futuro.

Una mona clásica del Forn de Cabrianes de Callús / Regió7

Forn de Cabrianes elabora pan, tortas, bollería y pastelería en su obrador ubicado en Sant Fruitós de Bages. La empresa completó su catálogo de productos en 2004 con la adquisición de la histórica pastelería del paseo Pere III de Manresa La Lionesa. "Nos dio un valor importante para aportar a los clientes un producto de pastelería de calidad y creatividad", valora Abadal.

"Estamos muy comprometidos con las diadas y las tradiciones, que vivimos muy intensamente", añade la empresaria. Destacan productos de pastelería de temporada como los panellets para la Castañada, los roscones de Reyes, los buñuelos de Cuaresma, los detalles para el día de la madre y del padre y las Monas de Pascua y dulces para Navidad.

Premios Nacionales de Comerç 2025

Aparte de Forn de Cabrianes, durante el acto de entrega de los Premios Nacionales de Comercio, celebrado en el Palau de la Generalitat, han sido distinguidos también, por sus cien o más años de actividad, la pescadería Vila Massana de Igualada; Ca Carme Gras, de Solsona; y el horno de pan Codina 'Cal Taro', de Santpedor.

Asimismo, el Govern ha otorgado el Premio al Comercio más Innovador, dotado con 3.000 euros, a la charcutería-carnicería París, de Balaguer; mientras que el Premio al Comercio más Sostenible, dotado también con 3.000 euros, ha sido para la tienda Integra - Taller de Paper, de Olot. Finalmente, el Ayuntamiento de Tarragona ha recibido el Premio a la Iniciativa Colectiva, dotado con 2.000 euros, por el proyecto 'Tarragona Espai Comerç'.