Crece la población ocupada en L'Hospitalet y el Baix Llobregat

El número de población ocupada en L'Hospitalet y el Baix Llobregat creció en el tercer trimestre de 2025. Un informe del Fòrum Empresarial del Llobregat refleja, con los datos oficiales de septiembre de 2025 de la Seguridad Social, que en el territorio hay 486.832 personas ocupadas, cifra que implica un aumento del 1,99% respecto al segundo trimestre —cuando había descendido— y del 4,11% respecto a septiembre de 2024.

En los últimos años, ha aumentado la tasa de población ocupada del 39,3% a finales de 2020 a más del 41,3% en la actualidad. Con estos datos oficiales, en siete municipios ha disminuido su población ocupada en el último año: Santa Coloma de Cervelló (-4,1%), Pallejà (-3,4%), Begues (-2,1%), Olesa de Montserrat (-1,4%), Castellví de Rosanes (-1,3%), Abrera (-1%) y Sant Climent (-0,7%). En cambio, en el resto ha aumentado. Destacan: La Palma de Cervelló (+9,2%), L’Hospitalet (+8,8%), Sant Just Desvern (+5,7%) y Viladecans (+5,6%). En términos absolutos, el aumento de L’Hospitalet (+9.395) encabeza las subidas, seguido por Cornellà (+2.119), Viladecans (+1.337), El Prat (+1.326), Sant Boi (+982) y Sant Just Desvern (+977).

Al finalizar el tercer trimestre del año, el número de personas en situación de desempleo ha subido respecto al segundo trimestre para finales de verano a 44.010 personas. Esto implica un aumento de más de 869 personas en situación de desempleo respecto al trimestre anterior. "Estas cifras están “maquilladas” por contar los fijos-discontinuos inactivos como ocupados, aunque estén cobrando el subsidio del paro", apunta el Fòrum en su informe. En términos interanuales, comparando con el tercer trimestre del año 2024, se ha disminuido el número de personas en paro de 44.908 personas a 44.010.

Se consolida el techo de contratos de trabajo

En el tercer trimestre de 2025 se formalizaron 79.488 contratos de trabajo en el territorio, una cifra un 5% superior a la observada en el mismo trimestre del año pasado, cuando se firmaron 75.730 contratos; así, implica un aumento del 6,3% respecto al segundo trimestre de 2025, cuando se firmaron 74.795 contratos. Con esta cifra de contratos del tercer trimestre, se consolida la formalización de unos 80.000 contratos por trimestre en el tercero y cuarto trimestres (temporadas de verano y de Navidad), por debajo de las cifras previas a la reforma laboral de 2022 —alrededor de 90.000-100.000 contratos trimestrales—.

En comparación con el mismo trimestre del año pasado, en 11 municipios ha disminuido el número de contratos, liderados por: El Prat (-2.127), Viladecans (-448), Abrera (-108) y Pallejà (-101). En cambio, el número de contratos firmados ha aumentado en: Sant Joan Despí (+1.509), Martorell (+1.381), L’Hospitalet (+1.178), Sant Boi (+655), Esplugues (+529), Sant Andreu de la Barca (+354) y Molins de Rei (+341). Respecto al segundo trimestre de 2025, la caída más grande se da en El Prat (-2.604) y el incremento más elevado en L’Hospitalet (+2.847).

Panorama económico

En su informe trimestral, el Fòrum Empresarial del Llobregat explica que, durante los últimos meses, la guerra arancelaria y el entorno de elevada incertidumbre mostraron signos de "una paulatina atenuación, adaptándose la economía mundial a la nueva situación". "Los acuerdos de EE.UU. con algunos de sus principales socios comerciales y, en particular, el anunciado con la Unión Europea en julio han contribuido a disipar parte de la incertidumbre en torno al marco comercial futuro. A corto plazo, se han descartado los escenarios de represalias comerciales entre las economías implicadas", dice el texto.

En el marco de España, el texto expone que el PIB español registró una tasa intertrimestral del 0,7% en el segundo trimestre, superior al ritmo observado en el trimestre precedente (0,6%). "Este dinamismo de la actividad en el segundo trimestre se habría visto apoyado, entre otros factores, por unas condiciones financieras favorables", dice. De cara al tercer trimestre, los indicadores coyunturales apuntan a que la economía "mantendrá el ritmo de crecimiento", con una tasa estimada entre el 0,6% y el 0,7%. Si miramos los datos en variación anual, el crecimiento sería del 3,1%, cuando a finales de 2024 la cifra era del 3,7%.

Por último, respecto a la radiografía de Catalunya, el documento destaca que, en términos interanuales, el crecimiento de la economía catalana se moderó hasta un 2,8% interanual en el segundo trimestre de 2025, "un ritmo inferior al que se registraba en 2024, pero es un ritmo más normalizado que las altas tasas del pasado año".

Así, para el Fòrum, el crecimiento de la economía catalana se mantiene "diversificado", con crecimientos positivos en todos los grandes sectores económicos, pero "con un perfil interanual de moderación". Los servicios siguieron dinámicos (+3,1%), impulsados por el turismo, hostelería y comercio, mientras se confirma la ralentización en los servicios profesionales. El PIB industrial se desaceleró a un 1,4% interanual en el segundo trimestre. La construcción (2,3% interanual) mantiene un ritmo suave en un contexto de tipos de interés más bajos. El PIB del sector agrario consolida la recuperación (7,5% interanual), tras el fuerte bajón del PIB en volumen que había registrado en los dos años anteriores por la sequía y el encarecimiento de inputs.