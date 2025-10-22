Condenan a 6 meses de cárcel a una mujer que realizaba tratamientos de podología en Terrassa sin titulación para ejercer en España

El juzgado de lo Penal 2 de Terrassa (Vallès Occidental) ha condenado a seis meses de prisión a una mujer que realizaba tratamientos de podología sin la titulación pertinente para ejercer en España, según ha informado el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España. El juzgado condena a la mujer por un delito de intrusismo profesional, a raíz de una denuncia presentada por el Colegio de Podólogos de Catalunya, que ha actuado como acusación particular en el caso. Según la sentencia, la acusada realizaba tratamientos a personas con patologías en los pies, incluso pacientes con diabetes; sacaba verrugas, hacía cuidados con bisturí e intervenciones con anestesia local.

Además, "hacía publicidad falsa de títulos de podología en las redes sociales y en su web y ofrecía servicios reservados exclusivamente a profesionales sanitarios colegiados", según explica el Consell de Podòlegs. La pena de prisión queda suspendida durante dos años, condicionada a que la condenada no cometa ningún nuevo delito.

Ante este caso, el vocal del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos y presidente del Colegio de Podólogos de Catalunya, Manel Pérez, ha destacado la importancia de esta resolución como ejemplo de la eficacia de la acción colegial contra el intrusismo. Pérez ha alertado de que esta práctica pone en riesgo la salud de los pacientes y desprestigia a la profesión.

El Consell ha animado a la ciudadanía a verificar siempre la calificación y colegiación de cada profesional antes de hacerse ningún tratamiento.