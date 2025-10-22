Collboni presiona por carta a los líderes de la UE en la víspera de la cumbre de Estados que debatirá sobre vivienda

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, como líder de la alianza de ciudades europeas Mayors for Housing, ha presionado por carta a los líderes de la Unión Europea en la víspera de la cumbre de Estados que debatirá sobre la crisis de la vivienda por primera vez este jueves. En la misiva, dirigida al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instan a encontrar “soluciones urgentes” y a aumentar “sustancialmente” su acción en materia de vivienda para evitar que el "populismo y el euroescepticismo continúen ganando terreno” en Europa.

La carta, que también ha sido enviada a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y al presidente del Eurogrupo, Paschal Donohe, llega 24 horas antes de que se celebre la cumbre en la que los líderes de los 27 estados europeos debatirán sobre la crisis de vivienda que atraviesa Europa. El principal objetivo es pedir que las conclusiones del Consejo Europeo sean “ambiciosas" y empoderen a las instituciones europeas a adoptar políticas de vivienda “sustanciales”.

Se trata de un debate orientativo del que no se espera que salgan medidas concretas. Sin embargo, que el problema de acceso a la vivienda haya entrado en la agenda de una reunión de jefes de estado y de gobierno de la UE, es símbolo de la magnitud de la crisis y de la urgencia que la UE actúe, remarca el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

“Tenemos que actuar ahora”

“Nuestro mensaje está claro: tenemos que actuar ahora. No hay tiempo que perder. Nosotros, las ciudades, estamos preparadas. Estamos dispuestas a colaborar con las instituciones de la UE para ofrecer una respuesta ambiciosa, sustancial y duradera a la principal crisis que afecta a nuestras ciudades y ciudadanos", señalan los alcaldes, entre los que se encuentran la de París, el de Roma y Ámsterdam.

Añaden que el debate de esta semana en el Consejo Europea es un “momento clave” y “esencial” para que los estados miembros reconozcan la magnitud de la crisis y “den poder” a la Comisión Europea para actuar con urgencia.

Aunque admiten que se están dando pasos en la “buena dirección”, los alcaldes expresan su "preocupación" por la propuesta del ejecutivo de Ursula von der Leyen para el próximo marco financiero plurianual de la UE, que es el presupuesto europeo. Lamentan la “reducción drástica de los fondos de cohesión y las limitaciones significativas”.

"Las ciudades estamos en el corazón de la crisis de la vivienda, ya que es en nuestras calles donde su impacto es más visible. Son nuestros vecinos quienes sufren más intensamente los efectos de no poder pagar una vivienda o de ser expulsados del lugar en el que han nacido", avisan en el texto.