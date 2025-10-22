Barcelona aprueba por amplia mayoría reducir el aforo de turistas que entran al Park Güell

Cinco de los seis grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona han bendecido la propuesta que ERC ha pactado con el gobierno del PSC para reducir la cantidad de turistas que acceden al Park Güell en medio millón. El propósito es que la afluencia de visitantes de paso por la ciudad que acuden a los jardines se reduzca de 4,5 millones de personas por año a cuatro millones como máximo de aquí a que acabe el actual mandato, en junio de 2027. Junts, Barcelona en Comú y Vox han sumado sus votos favorables a los de socialistas y republicanos para que la proposición se aprobase con una mayoría amplia e inusual en la comisión municipal de presidencia. Solo el PP se ha opuesto.

Jordi Coronas (ERC) se ha encargado de defender la medida y ha pedido una “respuesta frente a la masificación” del parque ideado por Antoni Gaudí y los barrios que lo envuelven. El concejal ha advertido que, pese a las acciones tomadas hasta ahora, “los problemas persisten y la convivencia se ve cada vez más tensionada”. En ese sentido, ha postulado que “solo reduciendo el volumen de visitantes se pueden aligerar los problemas que la masificación provoca tanto dentro como fuera del recinto”.

El teniente de alcalde de Turismo, Jordi Valls, ha remarcado que la medida “se inscribe dentro de la estrategia del gobierno municipal de gobernar el turismo”, de las que ha destacado el plan de espacios de gran afluencia. “Pone el foco en las zonas que sufren más presión turística”, ha recalcado.

Ingresos por entradas

Coronas ha blandido que, aunque se restrinja el acceso a medio millón de turistas”, la empresa municipal que gestiona el Park Güell, BSM, “seguirá ingresando más que en 2023”, cuando generó unos 34 millones de euros. El republicano ha recordado que, a raíz de un acuerdo entre el PSC y los Comuns, las entradas al espacio han subido de 10 a 18 euros y ahora solo se pueden conseguir a través de internet. “Se generan ingresos suficientes para garantizar la gestión del parque y, con la reducción, haríamos un espacio un poco más abierto a los vecinos y un poco menos destinado al turismo masivo”, ha aducido.

El resto de formaciones han coincidido en que la gran capacidad de atracción del Park Güell causa malestar en los vecinos al saturar los buses que circulan en el límite entre los distritos de Gràcia y Horta-Guinardó y colapsar calles de los alrededores. Joana Ortega (Junts) ha recordado que el exalcalde Xavier Trias introdujo el pago de entradas cuando las visitas al Park Güell se habían disparado a nueve millones de personas. “Pasamos a 2,5 millones de personas y ahora estamos en 4,5 millones, por lo que es necesaria una nueva reflexión y mejorar la gestión”, ha planteado la nacionalista. Además, ha recordado que el parque ha recaudado “casi 215 millones de euros” desde que hay que abonar una tarifa para acceder. “Hay que aumentar las inversiones en los barrios del entorno del Park Güell para que vean un retorno”, ha sugerido.

Escepticismo vecinal

Guille López (BComú) se ha mostrado de acuerdo con la propuesta auspiciada por ERC y el PSC, pero ha echado en falta que no se haya consensuado con entidades vecinales. Asimismo, ha juzgado que la cifra de reducción que se marca como objetivo a alcanzar en dos años es “arbitraria”.“¿Por qué este medio millón y no otra cifra, como reducir hasta la mitad el número de visitantes?”, se ha preguntado.

Valls ha replicado que el compromiso entre los socialistas y los Comuns para encarecer la entrada al Park Güell tampoco se apalabró con los vecinos. A su vez, Coronas ha respondido que la restricción “es un paso adelante significativo”, aunque no tiene por qué ser definitivo. “Sabemos que los vecinos la consideran insuficiente, pero no quiere decir que haya de durar para siempre”, ha esgrimido el edil, que ha pronosticado que la propuesta “se notará y revertirá en beneficio de los ciudadanos”. Abundando en las cifras, ha estimado que, si lo acordado se cumple sin demoras, deben pasar a entrar 1.369 turistas menos por día y unos 130 menos por hora.

Víctor Martí (PP) ha criticado que la proposición se debatiese sin discutirse antes en el consejo de administración de BSM. Ha opinado que supone “una falta de respeto” al gestor del parque y ha afeado a PSC y ERC de actuar “a espaldas” de la empresa. Gonzalo de Oro (Vox) ha dicho que su propuesta sería “autocares lanzadera de personas con entrada” para descongestionar líneas de autobuses. En todo caso, se ha adherido a la proposición al juzgar que “es evidente que se generan molestias” a los vecinos y la zona sufre un “colapso general”.