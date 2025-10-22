Barcelona aún tiene cerrados más de la mitad de los locales comprados en 2021 para abrir tiendas

El Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido este miércoles que más de la mitad de los 35 locales que adquirió en 2021 para hacerlos revivir con nuevos negocios o afincando actividad cultural siguen cerrados. No obstante, la concejala de Comercio, Raquel Gil, ha apuntado que parte de los bajos que se pusieron a disposición en el programa ‘Amunt persianes’ se abrirán en breve y otros aguardan al resultado de una convocatoria para ser ocupados, ha indicado a preguntas de ERC este miércoles en la comisión municipal de economía.

Gil ha concretado que, de los 35 establecimientos, hay 15 en funcionamiento. Otros cuatro abrirán “próximamente” tras someterse a unas obras de adecuación, ha señalado. Aparte, los otros 16 locales “forman parte de una convocatoria” pendiente de resolverse este mes, lo que determinará cuántos más son adjudicados para iniciar el proceso para reabrirlos.

La concejala ha explicado que muchos de los bajos “salieron a adjudicación sin las obras necesarias para que funcionasen, lo que había dificultado la comercialización”. Gil ha explicado que, ahora, todos los establecimientos “están activados para que puedan tener actividad”. “Se han hecho obras de mejora y de acceso en muchos”, ha asegurado.

En cuanto a los que se ofrecen en la nueva oferta para tratar de dar salida a los espacios vacíos, ha dicho que se ha incorporado una modalidad “dirigida a titulares de actividad con interés en alquilar en planta baja con un precio de alquiler por debajo del mercado”. En ese caso, deben presentar una propuesta que “ha de comportar la apertura del local, que puede ser una nueva empresa o una nueva línea de negocio de una empresa ya existente, así como el traspaso de una actividad que estuviese en un piso a una planta baja o que un negocio ‘online’ pase a ser físico”, ha especificado.

A falta de conocer cómo se cierra la convocatoria, el concejal Jordi Coronas (ERC) ha concluido que el plan de compra de locales por parte del Ayuntamiento ha resultado ser un “fracaso”. El edil ha recordado que la adquisición se fraguó como uno de los acuerdos entre el anterior gobierno de la alcaldesa Ada Colau y ERC para aprobar los presupuestos de 2021. El primer objetivo era hacerse con la titularidad de 50 establecimientos, pero al final fueron 15 menos de los previstos.

“Recuerdo al anterior teniente de alcalde, Jordi Martí, anunciando con mucho orgullo que habían hecho de alguna manera de inmobiliaria pública, pero de inmobiliaria nada, porque son más eficientes que nosotros y el mercado así lo demuestra”, ha expresado Coronas. “De todo se aprende”, le ha respondido Gil. “Cuando la administración innova, a veces lo hace de forma más exitosa que otras y todos aprendemos”, ha completado.