JCDecaux y Clear Channel se reparten la millonaria publicidad de quioscos y mobiliario en BCN

El Ayuntamiento de Barcelona ha adjudicado el mantenimiento y explotación publicitaria de los quioscos y el mobiliario urbano por un plazo de 10 años con cuatro más prorrogables por un importe conjunto próximo a los 28 millones de euros anuales, una cifra que duplica la del actual.

Así lo ha informado el gobierno municipal este miércoles a la Comisión de Economía y Hacienda. En concreto, la sociedad JCDecaux se ha hecho con el contrato de gestión de los 4.600 elementos del mobiliario urbano, de los cuales 2.058 admiten publicidad, a cambio de un canon anual de 24 millones de euros, frente a los 13,5 millones mínimos que se pedían en las bases del concurso.

Además del canon anual, el contrato establece una inversión anual para mantenimiento de un millón de euros y una inversión adicional de 11,5 millones en los tres primeros años de la concesión para ampliar los espacios para publicidad digital y renovar las pantallas informativas de las marquesinas de autobús, las columnas de libre expresión y los tablones de anuncios municipales.

Gracias a estas inversiones, en los tres próximos años se sustituirán 250 caras de publicidad en papel y 30 tablones de anuncios municipales por otros de publicidad digital; se renovarán 768 paneles de información de las paradas de autobús y se instalarán 80 más; se renovarán 200 columnas de libre expresión y se analizará la posibilidad que estas columnas y marquesinas puedan utilizarse como apoyos de elementos de telecomunicaciones para la red 5G.

276 quioscos

Respecto al contrato para el mantenimiento y explotación publicitaria de los 276 quioscos de prensa de la ciudad -que no incluye los situados en la Rambla- lo ha vuelto a ganar Clear Channel que seguirá explotando las 728 caras de publicidad que hay en estas instalaciones.

Para el mantenimiento de estas caras de publicidad, la empresa ganadora del concurso ha ofrecido 3,7 millones de euros anuales, muy por encima de los 2,03 millones que pedía inicialmente el concurso, ha explicado el consistorio.