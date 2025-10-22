Barcelona asume un gasto extra de 251.000 euros por reparaciones de daños en la biblioteca García Márquez

En noviembre de 2023, técnicos del Ayuntamiento de Barcelona detectaron movimientos en la estructura de la parte frontal de la biblioteca Gabriel García Márquez, inaugurada en mayo de 2022 en el distrito de Sant Martí y galardonada como la mejor del mundo un año más tarde. Las ligeras oscilaciones no estaban previstas y un informe encargado por el consistorio las catalogó como “patologías en algunos de los acabados”, diagnosticadas tras aparecer unas pequeñas grietas en algunos cristales del diáfano equipamiento. El defecto obligó a que la empresa municipal Bimsa contratase unas obras para colocar unos refuerzos que apuntalasen el voladizo de la fachada, a los que se ha acoplado una pérgola que sobrevuela la entrada.

Ahora, unos ocho meses después de completarse la reforma, un informe pericial solicitado por Bimsa determina que no se pueden imputar negligencias a los encargados de la construcción del edificio. De ahí que el gobierno municipal descarte exigirles el pago de 251.240 euros en que tasa las reparaciones efectuadas en la García Márquez, cuya construcción ascendió a 15,6 millones de euros. Al no desprenderse culpabilidad de nadie, el ayuntamiento asume el coste íntegro de los trabajos.

“No hay responsabilidades que se puedan derivar contra nadie de manera especial”, aseguran fuentes municipales a EL PERIÓDICO, que agregan que no se han apreciado actuaciones irregulares ni desproporcionadas. El peritaje exculpa a los participantes en la edificación, como el proyectista, la dirección de obra, la promotora o la constructora. El dictamen sostiene que los diferentes concurrentes en alzar la García Márquez han cumplido “de forma adecuada y responsable” sus funciones.

“Singular” y “arriesgado”

Fuentes municipales señalan que los arreglos efectuados “entran dentro de los parámetros de cualquier actuación”. Además, recalcan que el diseño de la biblioteca es “singular” y “arriesgado”, elegido de mutuo acuerdo entre el ayuntamiento, el colegio de arquitectos y entidades vecinales.

“Veríamos de otra manera si tuviéramos que gastar 250.000 euros en un edificio normal y convencional, pero hablamos de un edificio que no es convencional”, subrayan las mismas fuentes, que remarcan la excepcionalidad de la arquitectura de la biblioteca y la proporcionalidad de los gastos asumidos. “El coste de las reparaciones ha sido del 2% de la inversión que el edificio requirió”, defienden.

Obras en la biblioteca Gabriel García Márquez, en Barcelona, tras detectarse daños estructurales. / JR

“Hemos hecho un esfuerzo para hacer un proyecto que nos ha permitido que sea la mejor biblioteca del mundo -prosiguen las fuentes del ayuntamiento-. ¿El coste que esta singularidad tiene para todos es proporcional? Lo es, y no es un coste excepcional, hemos tenido reparaciones más grandes en edificios mucho más simples”. Advierten también que, “cuando se hacen edificios singulares, experimentales y diferentes se viven circunstancias como estas, que se deben asumir si se quiere tenerlos”.

Reparaciones efectivas

La pericial resuelve que las medidas de ajuste han sido “positivas” y han permitido detener los movimientos que se apreciaron en el edificio. Fuentes municipales añaden que, en las auscultaciones posteriores, las anomalías “no se han vuelto a repetir”. “El edificio está consolidado”, apostillan.

El Ayuntamiento de Barcelona manifiesta que seguirá monitorizando el estado de la construcción para “garantizar que en ningún momento se produce una deformación”. “Veremos si algunos de los comportamientos que ha tenido se corrigen definitivamente o si es necesaria una nueva actuación para evitar circunstancias que puedan afectar a alguna estructura”, comenta.

El interior de la biblioteca Gabriel García Márquez, en Barcelona, premiada en 2023 como la mejor del mundo. / FERRAN NADEU

En el consistorio indican que, por ahora, no hay más obras previstas en el biblioteca. En todo caso, remarcan que no se puede descartar que surja algún otro desperfecto que obligue a intervenir otra vez: “Pondremos atención para ver cómo funciona el mantenimiento y, si es necesario, hacer una actuación para evitar que se deriven costes más importantes”.

Aparte, destacan que la función de la García Márquez como biblioteca está garantizada y que los encargados de la obra han mostrado la “diligencia debida” para mejorar la edificación. “Nadie se ha despreocupado”, afirman. “Si todos lo han intentado hacer bien, nadie puede apuntar que alguien lo haya hecho mal”, coligen.

Dos fases

El gobierno del alcalde Jaume Collboni anunció en junio de 2024 que estudiaría si era posible reclamar al menos parte de la factura de los arreglos en caso de detectarse que se había cometido algún fallo durante la construcción. El conjunto de la rehabilitación, desarrollada en dos fases entre julio de 2024 y febrero de 2025, conllevó que el ayuntamiento comprometiese un gasto de 530.715,89 euros, contando la contratación de la dirección de obra, los trabajos para subsanar desperfectos y los añadidos para completar la construcción.

El ejecutivo municipal ya anticipó que, de observarse omisiones por parte de alguno de los intervinientes en la proyección del inmueble, no se podría instarles a compensar al consistorio por el montante de todas las obras. Solo era factible recuperar el importe sin IVA de las labores para instalar los soportes estructurales, que son estrictamente las correcciones que se introdujeron para zanjar las vibraciones en el equipamiento.

Tras los daños que se han tenido que restañar, el ayuntamiento rebate que hubiese sido mejor optar por un diseño menos osado para evitar gastos extraordinarios de conservación. “¿Debemos renunciar a hace obras innovadoras y punteras que permitan que Barcelona sea vista como una de las ciudades con mejor arquitectura del mundo? No, siempre que la proporcionalidad de las actuaciones a hacer a posteriori sea adecuada”, concluyen.