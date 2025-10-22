Un amplio dispositivo policial en Sabadell contiene la tensión en una nueva ofensiva de Vox contra las clases de árabe

Tarde de tensión en el barrio de Campoamor de Sabadell (Vallès Occidental). Un amplio dispositivo de los Mossos d’Esquadra, con al menos doce furgonetas de la Brigada Mòbil (Brimo) y varias patrullas de la Policía Local, ha blindado este miércoles el entorno del Institut-Escola Joan Sallarès i Pla, escenario de un nuevo acto convocado por Vox para protestar contra las clases extraescolares de lengua y cultura árabe que se imparten en centros públicos de Catalunya desde 1994.

El acto de Vox, encabezado por el vicepresidente del partido, Ignacio Garriga, pretendía denunciar —según explicó el propio dirigente— “la imposibilidad de reunirse con padres contrarios al programa” tras los incidentes del pasado lunes. Sin embargo, la convocatoria ha estado marcada por una fuerte presencia policial y por la respuesta de colectivos antifascistas y vecinales, que han salido a la calle para rechazar la presencia del partido de extrema derecha.

En total, unos 300 manifestantes convocados por la Plataforma Antifeixista de Sabadell (PAS) y grupos juveniles han coincidido en el barrio con una cuarentena de simpatizantes de Vox, separados en todo momento por un cordón policial. Los Mossos han evitado el contacto directo entre ambos grupos, aunque se han vivido momentos de tensión, gritos y enfrentamientos verbales.

El ambiente se ha ido caldeando a medida que avanzaba la tarde. Pasadas las 19.00 horas, los Mossos han encapsulado la comitiva de Vox para garantizar la seguridad de sus miembros y evitar incidentes. Hacia las ocho de la tarde, los agentes han abierto un pasillo para que los representantes del partido pudieran abandonar la zona entre cánticos y protestas de los concentrados.

Garriga denuncia ataques y mantiene su discurso

Durante su intervención ante los medios, Ignacio Garriga ha recordado los hechos del lunes y ha denunciado que “un grupo de extrema izquierda y militantes lanzaron piedras y botellas contra diputados, concejales, simpatizantes y vecinos del barrio de Campoamor”. Según ha afirmado, “han pasado 48 horas y no hemos escuchado ni una sola condena. Ninguna formación política ha mostrado solidaridad con quienes sufrieron el lanzamiento de piedras, de huevos y de botellas”.

El dirigente ha acusado a otras formaciones políticas de “ser cómplices o responsables directos” de los incidentes y ha añadido: “No nos van a intimidar ni las piedras de los islamistas ni las de la extrema izquierda. No daremos ni un solo paso atrás”.

En otro tramo de su intervención, Garriga ha reiterado las propuestas migratorias de Vox: “Vamos a seguir defendiendo la repatriación de los inmigrantes ilegales, la deportación de los que cometan delitos y de aquellos que quieran imponer el islamismo. Cuando Vox gobierne, habrá procesos de reemigración masiva”, ha declarado.

Los colectivos acusan a Vox de “fomentar el odio”

Desde la Plataforma Antifeixista de Sabadell (PAS) y diversos colectivos vecinales, se ha acusado a Vox de “crear falsos conflictos” y de “utilizar las clases de árabe como pretexto para extender un discurso de odio”. Los portavoces han defendido el programa de lengua y cultura árabe como “una herramienta de integración, respeto y conocimiento mutuo”.

Las organizaciones han negado que en la protesta del lunes se produjeran ataques con piedras o botellas, como denunció Vox, y han afirmado que la única violencia registrada fue la de las cargas policiales contra los manifestantes.

Por su parte, la Assemblea d’Estudiants de Sabadell ha criticado que Vox difundiera en redes sociales un vídeo en el que se identifica a una menor de edad vinculada al instituto. En una intervención durante la concentración, una portavoz ha denunciado:

“Hemos visto cómo Vox ha publicado en varias plataformas un vídeo incriminando a una menor de 15 años. En ese vídeo se utiliza a una niña para aumentar el odio y alimentar una campaña política. Es repugnante que, en lugar de protegerla, la utilicen como combustible para su discurso de miedo y división. Esto no va de cultura ni de libertad de expresión: va de manipular, señalar y atacar a los más vulnerables para sacar rédito político.” Los estudiantes han pedido a las instituciones que “protejan a la menor y frenen los discursos que criminalizan la diversidad cultural”.

Contexto y antecedentes

El pasado lunes, un primer acto de efrente al mismo centro educativo terminó con cargas policiales y momentos de tensión entre militantes del partido y manifestantes antifascistas. Vox denunció ataques con piedras y huevos, pero los colectivos asistentes lo niegan y aseguran que no se produjeron agresiones, sino una actuación policial “desproporcionada” contra una protesta pacífica.

El programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, de carácter voluntario y promovido por el Ministerio de Educación marroquí en colaboración con el Departament d’Educació, se imparte desde 1994 en varios centros públicos de Sabadell y de otras ciudades catalanas.