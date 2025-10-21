Tres incendios en una noche en Badalona: arden siete contenedores y un vehículo con cuatro horas de diferencia

La quema de contenedores, coches, y mobiliario urbano es uno de esos problemas que sufre el área de Barcelona en general, pero que afecta de manera particular a municipios como Badalona, que entre 2019 y agosto de 2024 vio arder 1.238 repositorios de basura, por los 6.538 registrados en la ciudad de Barcelona (urbe con más de siete veces más habitantes) en el mismo intervalo. Cada cierto tiempo, la problemática impacta de nuevo en la ciudad, como ha sido el caso de la pasada noche, en que los Bombers de la Generalitat han tenido que apagar las llamas que han reducido a cenizas siete contenedores y un vehículo en apenas cuatro horas.

Han sido tres las actuaciones que los bomberos han realizado durante la pasada noche y madrugada del lunes al martes en Badalona. La primera, cuando pasaba un minuto de las 22:00 horas, a la altura del número 19 de la calle Londres, en Llefià. Allí, los bomberos han sofocado las llamas que han calcinado completamente tres contenedores y un turismo, aunque otros dos coches han quedado afectados "por las altas temperaturas", confirma a EL PERIÓDICO el cuerpo de bomberos. Apenas 12 minutos más tarde y a pocos metros de ahí (en el número 5 de la misma calle), otro 'container' ha quedado reducido a cenizas. Para acabar, a las 2:13 horas de la madrugada, otros tres contenedores y un árbol han ardido en el número 14 de la calle Granollers, en el barrio de Pomar.

Se da el hecho que Llefià es una de las localizaciones donde este problema se da con más asiduidad, junto a otros tres distritos del sur de la ciudad, limítrofes con Santa Coloma de Gramenet y con Sant Adrià de Besòs. Concretamente, el 80% de los contenedores quemados entre 2019 y agosto de 2024 en la ciudad se encontraban en los tres barrios de Llefià (Sant Antoni, Sant Mori y Sant Joan), con 213 repositorios de basura calcinados, Sant Roc (205); La Salut (138); y Congrés (80).

102 salidas de los bomberos desde enero

Según los datos oficiales de Bombers de la Generalitat, con las de la pasada noche ya son once las actuaciones que el cuerpo categoriza como 'incendio de contenedor de residuos' durante el mes de octubre en Badalona, y 102 desde que empezó 2025, por 149 que se produjeron a estas alturas del año en 2024, lo que supone un descenso del 31%. Cabe señalar, sin embargo, que la información aportada por Bombers se refiere a las actuaciones, y no al número total de contenedores quemados, que en todo caso es mayor a estas cifras.

Preguntado al respecto por este medio, el gobierno municipal se apoya en la información recogida por la Guardia Urbana de Badalona y describe una "evolución muy positiva de la problemática" sustentada en "el esfuerzo conjunto de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra". Los datos policiales muestran un descenso marcado en la media de contenedores que ardieron en los nueve primeros meses de 2024 respecto al mismo lapso de tiempo de este año. Una media de 16,1 al mes en 2024 respecto a una media de 8,8 para este año, lo que supone una bajada del 45%.

De todas maneras, la comparativa de los datos de los bomberos y de la Guardia Urbana señala una notoria incongruencia. Según la información municipal, de enero a septiembre del ejercicio anterior quemaron 182 'containers', mientras que de enero a septiembre de 2025 son 80 los que han ardido. Sin embargo, los Bombers de la Generalitat habían realizado ya 90 salidas por 'incendio de contenedor de residuos' al acabar este mes de septiembre. Si se tiene en cuenta que lo más habitual es que en una sola actuación los bomberos apaguen las llamas de más de un contenedor (el riesgo de propagación de este tipo de mobiliario urbano es grande), no tiene sentido que el total de piezas quemadas sea menor al número de desplazamientos realizados por los bomberos.

Siempre según la información registrada por la policía local, los primeros meses del año dibujaron una tendencia aún más positiva, marcada por un único contenedor dañado en febrero, siete en marzo, tres en abril y ocho en mayo. En el mes de abril, el alcalde, Xavier Garcia Albiol, presumía de un descenso del 60% en la quema de contenedores en el primer trimestre. Se trata, en todo caso, de una media que experimenta episodios continuados de menor actividad, y repuntes destacados de la problemática. Así, en este año hay meses que disparan claramente la media, como enero (20 contenedores quemados), junio (19), agosto (10) y, a tenor de las once actuaciones de los bomberos confirmadas ya a estas alturas de mes, también octubre.

Más allá del evidente peligro que suponen estos actos vandálicos por el riesgo de propagación de las llamas a las fachadas de las viviendas, la quema de mobiliario urbano también tiene su repercusión en las arcas municipales. Entre 2019 y 2024, el Ayuntamiento de Badalona tuvo que abonar 1.029.812,85 euros de manera extraordinaria para la reposición de los contenedores quemados, unos 4,55 euros por vecino. De ahí que en la nueva contrata de limpieza viaria y recogida de residuos de Badalona, aún pendiente de ser adjudicada, el gobierno municipal haya previsto que el 30% de los 'containers' sean metálicos, con lo que el consistorio espera reducir en un 70% la quema de contenedores.