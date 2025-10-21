Los trabajadores del Tibidabo, en huelga parcial los próximos dos fines de semana

Los trabajadores del Tibidabo están convocados a ir a la huelga los días 25 y 26 de octubre y 1 y 2 de noviembre, coincidiendo con el fin de semana de Todos los Santos. El comité de empresa del parque de atracciones ha registrado un preaviso de huelga frente a la dirección de Barcelona de Servicios Municipales (BSM) y el Departamento de Empresa y Trabajo. La convocatoria afecta a todos los trabajadores del parque y tendrá carácter parcial, con paros de 3 horas diarias en dos franjas de 11h a 12.30h y de 14.30h a 16h.

En un comunicado, la CGT detalló que la huelga se ha convocado para denunciar las grandes diferencias en los incrementos y tablas salariales que se están negociando en el nuevo convenio colectivo. El sindicato reclama subidas del 9% en 2025 para todas las categorías, así como un incremento salarial de un 3% para 2026, 2027, 2028 y 2029, siempre que la opción máxima de los presupuestos para los empleados públicos sea inferior a los acordados.

Asimismo, critican que la empresa lleva a cabo cambios de horarios indiscriminados e incumple el acuerdo sobre la instalación de nuevas casetas de atracciones con mejoras en espacio y climatización. En este sentido, reclaman un compromiso por escrito y detallado del inicio y finalización de la instalación de estas casetas.

"El Tibidabo tiene actualmente el peor sueldo y las peores condiciones laborales de todo el grupo BSM", ha asegurado el sindicato. Añade que los sueldos "no permiten cubrir las necesidades básicas para vivir en una ciudad como Barcelona", mientras que "los cargos directivos perciben retribuciones muy elevadas".