Los taxistas desconvocan el paro de este martes por el patrocinio de Uber al Barça

Los taxistas desconvocan el paro previsto para este martes por la tarde, coincidiendo con el partido de Champions del FC Barcelona contra el Olympiakos en Montjuïc, tras la reunión mantenida con el club azulgrana para protestar por el acuerdo de patrocinio firmado con Uber. El sindicato mayoritario Élite Taxi se ha reunido con el director general del Barça a las 10h de la mañana y le ha entregado documentación sobre la plataforma de VTC, con la que el sector del taxi lleva años de enfrentamiento.

A la salida del encuentro, el portavoz sindical Tito Álvarez ha anunciado la decisión de suspender la protesta mientras el club estudia la información aportada, como por ejemplo un inventario de sanciones en el área metropolitana de Barcelona. "Por amor al Barça, por amor a esta ciudad, desconvocamos todas las movilizaciones de momento y ahora la pelota está en su tejado", ha dicho.

"Nos han prometido que lo va a estudiar muy meticulosamente y que el departamento de compliance, que siempre protege al Barça en este tipo de contratos, se lo ha estudiado y no ha visto nada", ha agregado. Sin embargo, Álvarez confía que los contactos con el club acabarán "bien": "No es un tema solo de legal, aquí hay un tema de sentimientos y de ciudad y de país". Finalmente, ha agradecido la intermediación de Joan Gaspar, expresidente blaugrana, al que ha tildado de "artífice de esta desconvocatoria" y de "hombre justo" con "mucha influencia" sobre el taxi.

Un paro total con oposición patronal

La movilización anunciada amenazaba con saturar el acceso al Estadi Olímpic y la avenida Maria Cristina (Torres Venecianas), además de las oficinas del club en Travessera de les Corts. La previsión era realizar un paro total del servicio de 17 a 22 horas, ya que el partido empieza a las 18.45h. El acuerdo que convertirá a la multinacional estadounidense en partner oficial del club se anunciará este miércoles.

El rechazo de los taxistas al patrocinio había generado menos simpatías que otras convocatorias del sector. Así lo evidenció, por ejemplo, un manifiesto difundido la víspera y firmado por el Gremi de Restauració de Barcelona y Mou-te per Barcelona, un conglomerado formado por más de 30 asociaciones que incluye a Foment, Barcelona Oberta, Barcelona Comerç, Cabify y la propia Uber. El texto se posicionaba contra “las amenazas de boicot y las movilizaciones convocadas por Élite Taxi” y hacía “un llamamiento a la responsabilidad y al respeto a la libertad de elección de los ciudadanos”.