El Área Metropolitana de Barcelona destina 3,4 millones para proyectar nuevos carriles bici y rutas peatonales

La Bicivia, diseñada por el Area Metropolitana de Barcelona y los municipios para unir mediante carriles bici la gran Barcelona, cuenta con un 67% de su trazado construido, y una vez finalizada debería contar con más de 550 km. El Area Metropolitana de Barcelona ha aprobado este mes de octubre dos nuevas convocatorias de subvenciones por un importe de 3,38 millones de euros para que los ayuntamientos metropolitanos proyecten y construyan itinerarios peatonales y carriles bici que permitan completarla.

Concretamente, el AMB ha destinado 2,38 millones de euros en subvenciones a proyectar y ejecutar carriles bici, y 1 millón de euros para mejorar los itinerarios peatonales, especialmente en los accesos al transporte público.

Ejecución en 18 meses

El AMB podrá subvencionar hasta el 50%, hasta un máximo de 200.000 euros por ayuntamiento metropolitano para el diseño y ejecución de carriles bici. Para la proyección y ejecución de actuaciones de mejora del espacio público para peatones, el máximo al que podrá acceder cada consistorio metropolitano será de 50.000 euros. Los proyectos se deberán ejecutar en los siguientes 18 meses.

La red básica de la Bicivia está estructurada en nueve grandes ejes: cuatro verticales, que atraviesan la metrópolis de norte a sur siguiendo los cursos de los ríos Llobregat y Besòs; y cinco horizontales, de los cuales cuatro recorren la franja costera y uno el área del Vallès.

Cuarta convocatoria

Esta es la cuarta convocatoria de subvenciones dedicadas a mejorar la conectividad metropolitana en bicicleta. En las tres anteriores, en los años 2016, 2017 y 2021, el AMB y los ayuntamientos realizaron una inversión conjunta de 10,05 millones de euros, que sirvieron para poner en servicio 18, 16 y 14 kilómetros de carriles bici, respectivamente.

“Esta nueva convocatoria permitirá continuar completando los tramos pendientes de la red Bicivia, para facilitar y promover una movilidad cómoda y segura en bicicleta, tanto dentro del municipio como entre distintas localidades", indica en un comunicado la consejera delegada de Movilidad Sostenible del AMB, Elisabet Latorre. En su proyección considera clave, además, "conectar los grandes intercambiadores de transporte público, los polígonos de actividad económica y los grandes centros generadores de movilidad".