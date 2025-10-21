Sant Cugat elimina la recogida de residuos subterránea y apuesta por contenedores 'de quita y pon'

Sant Cugat del Vallès ha decidido decir adiós a los contenedores soterrados. El Ayuntamiento ha comenzado a retirarlos de forma progresiva y prevé que desaparezcan completamente antes de que acabe el año. El motivo no es solo estético: su mantenimiento resultaba costoso y, en muchos casos, generaban malos olores.

En su lugar, el consistorio ha iniciado la instalación de más de 3.000 contenedores nuevos, todos renovados y con sistemas de apertura manual y con el pie. Y, como gran novedad, el casco antiguo y la zona peatonal estrenarán un modelo de recogida móvil mediante plataformas temporales, conocidas popularmente como contenedores de 'quita y pon'.

Estas plataformas se colocarán cada tarde con vehículos eléctricos y permanecerán abiertas solo durante unas horas, de día, en horario restringido. Por la noche se retirarán para mantener las calles más limpias y despejadas, un sistema que ya funciona con éxito en Molins de Rei y que Sant Cugat ha decidido replicar.

Nuevos contenedores en Sant Cugat / Ayuntamiento Sant Cugat

El alcalde, Josep Maria Vallès, y la tenienta de alcaldía de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic, Cristina Paraira, han presentado este martes las principales novedades del nuevo servicio, que ha incrementado su presupuesto de 8 a 13 millones de euros anuales.

“Con este nuevo servicio hemos dado un paso adelante para garantizar una ciudad más limpia, moderna y sostenible”, ha afirmado Vallès. “Es una inversión de futuro que incorpora más recursos para mejorar la limpieza, reducir los residuos e implicar a la ciudadanía en el cuidado de Sant Cugat”.

El Ayuntamiento ha comenzado ya la sustitución de los 2.700 contenedores existentes —incluidos los soterrados— por 3.060 unidades nuevas. La previsión es que todo el proceso quede completado antes de finalizar el año. “No quedará ni un solo contenedor viejo”, ha recalcado el alcalde. “Los estamos cambiando todos para ofrecer un servicio más limpio y cómodo para los vecinos”. Vallès también ha hecho un llamamiento al civismo: “Podemos tener los contenedores más modernos del mundo, pero sin la implicación de la ciudadanía no lograremos mantener la ciudad como queremos”.

El alcalde de Sant Cugat y la tenieta de alcalde durante la presentación de los contenedores nuevos / Ayuntamiento Sant Cugat

Un modelo más eficiente e innovador

Por su parte, Cristina Paraira ha destacado que este despliegue forma parte de una transformación global del sistema de recogida. El nuevo servicio ha incorporado maquinaria eléctrica y de hidrógeno, dos camiones lavacontenedores, 70 nuevas minideixalleries (puntos limpios de proximidad) y un incremento de las frecuencias de limpieza en todos los barrios.

Además, el consistorio ha puesto en marcha una campaña informativa con 17 informadores en la calle, encargados de resolver dudas y acompañar a los vecinos en este proceso de adaptación.

La recogida comercial puerta a puerta también forma parte del nuevo modelo. Se ha iniciado en el centro de la ciudad y se ampliará al resto de comercios del municipio a partir de febrero de 2026. “Con esta medida hemos querido facilitar la tarea a los establecimientos y mejorar los datos de reciclaje”, ha señalado Paraira.

Actualmente, Sant Cugat mantiene una tasa de reciclaje cercana al 50 %, pero el Ayuntamiento se ha marcado el objetivo de superar el 55 % en los próximos meses. “Estamos convencidos de que, con este modelo más cercano, limpio y sostenible, la ciudadanía notará una mejora real”, ha concluido la responsable de Gestió Urbana.