Meridia vende el centro comercial Barnasud de Gavà por 27,6 millones de euros

La socimi Meridia Real Estate III anunció este lunes 20 de octubre la venta del centro comercial Barnasud, ubicado en el municipio de Gavà (Baix Llobregat). El grupo ha completado la liquidación del equipamiento, ubicado en la calle Progrés, 69 de Gavà por un importe bruto aproximado de 27,6 millones de euros. De dicho importe, Meridia señala que aproximadamente 15,5 millones de euros se han destinado a cancelar la deuda hipotecaria asociada al activo. En esta línea, la socimi asevera que la operación "no ha generado un impacto significativo en el resultado consolidado del ejercicio 2025 del Grupo", encabezado por la Sociedad.

El fondo catalán, propiedad del empresario Javier Faus, compró el centro gavanense en 2017 por un importe de 35 millones de euros. Entonces el complejo comercial era propiedad de la multinacional Unibail Rodamco. Así, Faus aseguró entonces que la operación era una muestra de "que se sigue apostando por el mercado catalán" a pesar de la inestabilidad política del momento derivada por el procès. Además, poco después de la adquisición, Meridia Capital anunció también una inversión de otros siete millones de euros para reformar el Barnasud.

Tal y como refleja la página web del equipamiento, el Parque Comercial Barnasud, con una superficie de unos 34.000 metros cuadrados fue inaugurado por Caprabo en marzo de 1995 y el centro comercial se vendió Unibail en 2002. "En aquel momento significaba una gran expectativa de crecimiento para la comarca; los consumidores podían beneficiarse de un tipo de compra más acorde a su ritmo de vida, mientras que el empleo directo e indirecto suponía mayor riqueza para todos", sigue el texto. En la actualidad, cuenta con Carrefour, Media Markt y Cinesa funcionan como las principales marcas comerciales que operan en el mismo.

En su último balance trimestral, correspondiente al segundo trimestre de 2025, Meridia apuntaba que, gracias a las nuevas incorporaciones al centro, la afluencia de público sigue creciendo, "superando las cifras del año pasado y acercándose a los niveles prepandemia de 2019". Comerciantes y vecinos de la zona han apuntado en distintas ocasiones, sin embargo, la decadencia en la que ha caído el centro comercial a lo largo de los años, que ha perdido fuelle en pro de otros complejos cercanos como el Outlet de Viladecans o el Ànec Blau, en Castelldefels. De hecho, el mismo Ayuntamiento de Gavà ha previsto ya invertir en la reavilitación del entorno del centro.

Otras dos ventas recientes

A 30 de junio 2025, el mismo informe trimestral ya reflejaba que el equipo "sigue totalmente centrado en la liquidez y está trabajando en nuevas desinversiones como parte de su programa de enajenaciones, con el objetivo de realizar distribuciones a los inversores en los próximos meses". La socimi registró un resultado financiero negativo de aproximadamente 1,93 millones de euros en el primer semestre de 2025.

El balance refleja también que, a junio de este 2025, la cartera del fondo se dividía 74,9% en oficinas, un 25% en el sector 'retail' —al que correspondía el centro comercial de Gavà— y un 0,1% de residencial. A lo largo de este año, la sociedad ha puesto a la venta ya distintos activos inmobiliarios. Entre ellos, el edificio de La Siberia, donde históricamente su ubicaba una fábrica de hielos en el Poblenou, que adquirió la aseguradora Allianz en mayo por un precio final de casi 19,5 millones de euros.

Se trata de un inmueble compuesto por 39 pisos de lujo, 28 plazas de aparcamiento de coche, cuarenta 40 plazas de aparcamiento de bicicletas y 10 trasteros. La materialización de dicha operación se efectuó después de haber obtenido la renuncia por la Generalitat de Catalunya a su derecho de tanteo. Además, con efectos de 1 de julio de 2025, el grupo vendió el edificio de oficinas Vigilio 2, ubicado la calle homónima den Pozuelo de Alarcón, calle Virgilio, por un precio bruto total aproximado de siete millones de euros, generando un beneficio para la sociedad de unos 800.000 euros de euros.

Meridia Real Estate III es una sociedad anónima cotizada de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) lanzada en 2016 por la gestora alternativa Meridia Capital Partners SGEIC, SA. Con una capacidad inversora de 400 millones de euros, que invierte en todos los segmentos de 'real estate' en Madrid y Barcelona. Regulada por la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) y con más de 11 años de experiencia en el sector inmobiliario, Meridia Capital Partners SGEIC, S.A. explica en su propia página web que es "una gestora independiente que gestiona activos por un valor cercano a los 1.000 millones de euros —incluyendo deuda—".