El Festival de Sopes del Món renace para ofrecer el próximo domingo un viaje gastronómico sin salir de Nou Barris

Nou Barris recupera una celebración que la caracteriza: el Festival de Sopes del Món Mundial, una fiesta gastronómica que tendrá lugar este domingo en una nueva ubicación, el parque de Josep Maria Serra i Martí, en Canyelles.

Impulsado desde 2004 por la Asociación 9 Barris Acull y la Xarxa d’intercanvi de Coneixements Nou Barris, el año pasado se canceló debido al cierre de la primera entidad. El vecindario y los colectivos del barrio de distinta procedencia se reúnen para mostrar las distintas formas de cocinar la sopa en todo el mundo, con el objetivo de celebrar la convivencia y la diversidad cultural a través del plato más universal.

Festival 'Sopes del Món Mundial' en Nou Barris, en su edición de 2022. / JORDI OTIX / EPC

Nuevos impulsores

El barrio no ha querido perder esta cita anual en la agenda barcelonesa de otoño. lnspirado en el “Festival lnternational de la Soupe La Louche d’Or” de Lille (Francia), el festival vuelve con el impulso de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements de Nou Barris (XIC). La entidad se propuso a inicios de año recuperarlo y realizó un llamamiento a otras asociaciones del barrio y colectivos del territorio para mantener el proyecto comuitario. Sus nuevos promotores han creado el Grup Motor del festival, bajo el paraguas legal de la Plataforma d’Entitats de Roquetes.

El festival también ofrecerá música en directo, talleres infantiles y espectáculos. Pero lo que lo caracteriza el encuentro es que los protagonistas son los vecinos, que son los que aportan sus recetas e implicación.