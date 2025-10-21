Tras un año de interrupción
El Festival de Sopes del Món renace para ofrecer el próximo domingo un viaje gastronómico sin salir de Nou Barris
La Xarxa d’Intercanvi de Coneixements de Nou Barris (XIC) recupera su celebración, seña de identidad del barrio
El Festival de Sopes del Món Mundial en imágenes, el año que cumplió su mayoría de edad
Nou Barris recupera una celebración que la caracteriza: el Festival de Sopes del Món Mundial, una fiesta gastronómica que tendrá lugar este domingo en una nueva ubicación, el parque de Josep Maria Serra i Martí, en Canyelles.
Impulsado desde 2004 por la Asociación 9 Barris Acull y la Xarxa d’intercanvi de Coneixements Nou Barris, el año pasado se canceló debido al cierre de la primera entidad. El vecindario y los colectivos del barrio de distinta procedencia se reúnen para mostrar las distintas formas de cocinar la sopa en todo el mundo, con el objetivo de celebrar la convivencia y la diversidad cultural a través del plato más universal.
Nuevos impulsores
El barrio no ha querido perder esta cita anual en la agenda barcelonesa de otoño. lnspirado en el “Festival lnternational de la Soupe La Louche d’Or” de Lille (Francia), el festival vuelve con el impulso de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements de Nou Barris (XIC). La entidad se propuso a inicios de año recuperarlo y realizó un llamamiento a otras asociaciones del barrio y colectivos del territorio para mantener el proyecto comuitario. Sus nuevos promotores han creado el Grup Motor del festival, bajo el paraguas legal de la Plataforma d’Entitats de Roquetes.
El festival también ofrecerá música en directo, talleres infantiles y espectáculos. Pero lo que lo caracteriza el encuentro es que los protagonistas son los vecinos, que son los que aportan sus recetas e implicación.
Programa Festival de Sopes del Món Mundial
- 9:00 h Espacio cocinas con los colectivos entidades y asociaciones que participan cocinando sopas en el festival. Paseo central del parque.
- 10:30 h Pasacalle de tambores con el grupo de tambores de la colla brujas y brujos de la Trinitat Nova. Salida desde la calle Antonio Machado.
- 11:30 h Espectáculo de circo agroecológico de la huerta al plato y al paladar con Rufi Rodríguez y Sergi Arnalda. Espacio inferior del parque frente a la escultura Alegrías.
- 11:30 h Animación Tumàcats de fira con la compañía +tumàcat y Sopas por la Paz con diversos colectivos. Paseo central del parque.
- 12:30 h Música New Orleans Jazz con Boozan Dukes y Red Hot Calypso jazz band Barcelona. Paseo central del parque.
- 13:00 h Degustación de sopas lectura del manifiesto y degustación de sopas. Paseo central del parque.
