La estación fantasma de Correos despierta por primera vez tras medio siglo en la penumbra

Medio siglo después de cerrar para siempre sus puertas, la estación fantasma de Correos ha vuelto a recobrar vida. La madrugada del lunes al martes ha recibido las primeras visitas, en una apertura única dentro de los actos del Centenario del Metro de Barcelona que se llevará a cabo durante nueve noches de octubre y noviembre, seis para ciudadanos y tres para trabajadores del propio suburbano.

Justo después de pasar el último convoy del metro de la línea 4, los primeros visitantes han bajado a las vías desde la estación de Jaume I para recorrer los 200 metros de túnel que la separan de la antigua parada, hoy sumida en la penumbra. Los anuncios que aún se conservan en las paredes de la antigua estación recuerdan que, tiempo atrás, fue un lugar de paso cotidiano para miles de barceloneses. De la última época se mantienen, entre otros, los que invitaban a tomar un refresco Canada Dry, o los que pedían el voto para el empresario y político Eduard Tarragona en las elecciones a procurador de las Cortes de 1971, las cuales, por cierto, ganó.

El nombre de la estación y los anuncios de la época en el andén que desde hace 53 años permanece en la penumbra, entre Jaume I y Barceloneta. / Zowy Voeten

Gran Metro

La estación, entre Jaume I y Barceloneta, se encuentra exactamente en la calle Ángel J. Baixeras, junto edificio y la plaza de Correos. Formaba parte de la primera línea de metro de Barcelona, llamada Gran Metro, que se inauguró el 30 de diciembre de 1924 entre plaza Catalunya y Lesseps. Dos años después, se abrió un ramal desde la estación de Aragó (hoy Passeig de Gràcia) hasta Jaume I, que se amplió en 1934 con la estación de Correos, que servía como inicio y fin de la línea. "Su construcción fue muy difícil debido a las filtraciones de agua por la cercanía del mar", explica a los primeros visitantes Júlia Buixeda, de TMB.

La inauguró el alcalde Jaume Pi i Sunyer y entró en servicio con una sola vía. La estación tenía 60 metros de longitud y un gran andén, en el que se situaba la propia taquilla de la estación. Luego se amplió y en 1946 fue de las primeras en estar equipada con luces fluorescentes en toda España.

"Visite muebles Asturias", reza un viejo anuncio de la abandonada estación fantasma de Correos. / Zowy Voeten

Final de trayecto

Pero el 20 de marzo de 1972 el trazado entre Jaume I y Correos del Gran Metro dejó de dar servicio por las obras de la prolongación de la línea hasta Barceloneta. El mismo año en que se apagaron definitivamente las luces en la estación también quedó fuera de servicio el resto de trazado entre Jaume I y Aragó, con el fin de adecuar el viejo ramal para convertirlo en la línea amarilla, la línea IV, por entonces escrita en números romanos. La estación de Correos quedó definitivamente fuera de servicio debido a su proximidad con Jaume I y Barceloneta. Pero ciertamente, "ha quedado congelada en el tiempo", ya que se muestra tal y como quedó, sin ninguna acción de restauración más allá de una limpieza pertinente. Tras 38 años de vida, los siguientes 53 ha permanecido en la penumbra, y los convoyes de la Línea 4 la atraviesan sin pararse. Solo los que la conocen intentan verla, si es que piensan en ella, a través del cristal.

Carteles electorales correspondientes a las elecciones de 1971 como procuradores a las cortes, en la estación fantasma de Correos. / Zowy Voeten

Escenario de suspense

La estación fue escenario de la película policíaca Apartado de Correos 1001, rodada en 1950 y dirigida por el cineasta Juli Salvador. Iniciadora del cine negro barcelonés, hay quien la considera una película de culto. Como ya se podría decir que lo es esta estación, que ha despertado el interés de los miles de personas que intentaron hacerse con una entrada para poder visitarla en septiembre y colapsaron la web de TMB.

"Lleva 50 años intacta, eso la hace valiosa por su historia, también para las personas del nuevo milenio que no la hemos vivido", afirma Arnau Vergés agradecido de haberla podido visitar.

La primera de las tres visitas en la jornada inicial de apertura excepcional de la estación fantasma de Correos, con las autoridades y la prensa. / Zowy Voeten

Esfuerzo de TMB

"Estar aquí es bastante único", explica Marcos Casebonne, también uno de sus primeros visitantes. "Es una obra de las que se hacían a pico y pala... a todos nos gustaría que se abriera más a menudo este patrimonio público", verbaliza justo al salir. La dificultad de acceder a este espacio, a través de las vías solo practicables de madrugada cuando no circula el metro, convierte esta visita en un evento de "excepcionalidad", ha explicado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, durante la primera de las visitas de esta madrugada del martes. "Queríamos compartirlo para que la ciudadanía tenga esta oportunidad, porque conocer la historia del metro es conocer la historia de nuestra ciudad", ha expresado, tras agradecer a los empleados de TMB su esfuerzo para poder mostrar este legado histórico de Barcelona.

El centenario del metro ha ofrecido esta ocasión a 450 afortunados. TMB prevé abrir próximamente otras 1.000 plazas para visitar la estación fantasma de Gaudí, que reabrirá el próximo fin de semana para quienes ya consiguieron alguna de las primeras 720 entradas. En esta nueva convocatoria, el periodo de inscripción será de varios días y las plazas se asignarán mediante sorteo.