Detenida una mujer en Barcelona como autora del robo en el Museo de Historia Natural en París

Una joven fue arrestada en Barcelona hace unas semanas por haber supuestamente robado pepitas de oro valoradas en 1,5 millones de euros del Museo de Historia Natural de París el pasado 16 de septiembre. La mujer, nacida en 2001 en China, fue detenida el 30 de septiembre en Barcelona a raíz de una orden europea de detención y ya ha sido entregada a las autoridades francesas, que la acusan de robo y pertenencia a organización criminal. La ladrona forzó dos puertas y rompió una vitrina de madrugada para llevarse casi seis kilos de oro nativo.

El robo tuvo lugar la mañana del 16 de septiembre. Un trabajador de mantenimiento vio restos y alertó a uno de los conservadores del museo, que constató la desaparición de las pepitas de oro que estaban habitualmente expuestas.

El peso total de las piezas se aproxima a los seis kilos, y su valor ronda los 1,5 millones de euros, ya que el oro nativo vale más que el metal trabajado. Además, se incluyen 50.000 euros en daños materiales. El valor histórico y científico es incalculable, según la fiscalía.La justicia francesa ordenó prisión preventiva.

El hurto tuvo lugar el 16 de septiembre, semanas antes de la espectacular sustracción de joyas en el famoso museo del Louvre de la capital, que reavivó el domingo las críticas sobre la seguridad en las instituciones culturales de Francia. Las autoridades españolas capturaron a la mujer el 30 de septiembre, en virtud de una orden de detención europea, y la entregaron a Francia el 13 de octubre, precisó la fiscal de París, Laure Beccuau, en un comunicado.

El botín robado

En el botín había una pepita originaria de Bolivia que estaba en las colecciones públicas francesas desde el siglo XVIII; otra de los Urales regalada por el zar Nicolás I de Rusia en 1833; otra de California extraída durante la fiebre del oro de la segunda mitad del siglo XIX; un trozo de cuarzo con un gran contenido de oro descubierto en Guayana en 1883; y una pepita de oro de más de 5 kilos encontrada en Australia en 1990.

La Fiscalía explicó que los investigadores habían constatado que dos puertas del museo habían sido fracturadas con un disco de corte y que en la galería de mineralogía la vitrina en la que estaban las pepitas fue abierta con un soplete que se encontró en el lugar del robo.

Las imágenes de vídeovigilancia pusieron en evidencia que fue una persona sola la que entró en el Museo de Historia Natural a la 1 de la madrugada del 16 de septiembre y que salió hacia las 4 de la madrugada.

El seguimiento de su teléfono permitió determinar que ese mismo día la sospechosa se fue de Francia con la intención de huir a China. En el momento de ser capturada en Barcelona, en ejecución de una euroorden francesa en su contra, intentó deshacerse de cerca de un kilo de oro fundido.

La investigación ahora trata de determinar de dónde había salido ese oro, determinar qué ocurrió con todo lo robado y también si hubo eventuales cómplices