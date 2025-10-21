Los delitos bajan un 7,8% en Castelldefels en el último año

Castelldefels (Baix Llobregat) ha constatado una reducción global de los delitos del 7,8% en el municipio durante el último año, así como una mejora significativa en la percepción de seguridad y convivencia por parte de la ciudadanía. Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de Castelldefels en un comunicado tras celebrar este martes 21 de octubre una nueva edición de la Junta Local de Seguridad.

Según el informe presentado conjuntamente por la Policía Local y los Mossos d’Esquadra, los delitos contra el patrimonio han disminuido de manera notable. Los robos con fuerza en empresas se han reducido un 83,3%, los robos en el interior de vehículos un 43,6% y los robos en domicilios un 14,3%. También descienden los delitos contra las personas, con un 19,3% menos de lesiones y un 10,3% menos de agresiones o abusos sexuales.

En el ámbito de la seguridad vial, los accidentes con heridos han caído un 23,9%, sin registrarse ninguna víctima mortal. Los atropellos se han reducido un 36,6%, mientras que las denuncias de tráfico han aumentado un 13,2%, como resultado de una mayor actividad preventiva.

Además, los datos de la Encuesta de Victimización Metropolitana (EVAMB 2025), elaborada por la Diputación de Barcelona, reflejan una reducción de la victimización del 25,2% al 19,9% y un aumento de la tasa de denuncia hasta el 35,1%, lo que demuestra una mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones. La valoración de la Policía Local alcanza un 7,46 sobre 10, por encima de la media metropolitana, situada en 6,73.

La sesión, presidida por el alcalde Manu Reyes, ha contado con la participación de: el concejal de Seguridad, David Solé; el jefe de la Policía Local, Raúl Vergel; representantes de los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional, la Guardia Civil, y del Departament de Justícia y la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya.