Cornellà organiza un fin de semana de payasos para abrir el apetito a la espera del Festival Internacional

A mitad de camino entre el pasado Festival Internacional de Pallassos de Cornellà (Baix Llobregat) y la próxima edición, así que, para que la espera no se haga tan corta, este domingo 26 de octubre el Ayuntamiento de Cornellà ha organizado en el parque de Can Mercader una gran fiesta llena de payasos, sonrisas y espectáculos para toda la familia.

"Acrobacias, chefs alocadas, espectáculos de improvisación, autómatas vivos, ternura, desastres y también talleres de ingenio", comenta el consistorio, invadirán el parque cornellatense.

La programación se concentra entre las 10.30 y las 13.30 horas, con actuaciones repartidas en distintos escenarios y espacios del parque. Frente al lago, frente al edificio del bar, frente al edificio casa del Colons, en el anfiteatro o en la parte de arriba sobre la rosaleda, entre otros. Los interesados que se acerquen a Can Mercader también encontrarán por todo el recinto actuaciones itinerantes.

Las compañías y artistas participantes de esta edición del 'Tot Esperant Pallasos' son: Col·lectiu F.R.E.N.E.T.I.C., Les Pedettes Varietés, Fer Catastrofer, Los Colga-Dos, Cia. Struc, Cia. Passabarret, Katakrak, David Berga, Always Drinking Marching Band y Toti Toronell.