Los Comuns piden ahora una rebaja del IBI de la primera compra de vivienda para apoyar las ordenanzas de Collboni

Los presupuestos y las ordenanzas fiscales de 2026 de Barcelona echaron a andar la semana pasada al superar el primer trámite en comisión. Su rápida aprobación inicial -tan sólo una semana después de que el gobierno de Jaume Collboni presentara su propuesta- abrió la puerta al siguiente paso: una nueva negociación para conseguir la aprobación definitiva. Para esta segunda fase, los Comuns han sido los primeros en poner sus condiciones. Si la semana pasada fue para los presupuestos, esta vez es para las ordenanzas fiscales.

La líder de BComú, Janet Sanz, ha planteado una rebaja del IBI en la primera compra de vivienda y que “aumente progresivamente a medida que se compra una segunda, tercera o cuarta vivienda”. Lo ha anunciado este martes en una entrevista en Betevé recogida por Europa Press en la que ha señalado que se trata de una modificación del impuesto contra la especulación.

Es una de las tres condiciones que su grupo impone al gobierno municipal para sacar adelante las cuentas. La segunda de las propuestas es sobre los usos comerciales en la ciudad, donde ha considerado que la tiendas de barrio están desapareciendo "no por arte de magia, sino por especulación". Por ello pide un Plan de Usos de toda Barcelona. "No puede ser que en una misma esquina tengas tres franquicias de panaderías que han aparecido de la nada y han desvirtuado el equilibrio comercial de tu barrio", ha denunciado.

Por último, otra condición que ha puesto Sanz sobre la mesa es un acuerdo político para desencallar con urgencia las rehabilitaciones del barrio del Besòs-Maresme.

Compromisos adquiridos

Para los presupuestos, los Comuns pusieron encima de la mesa otras dos líneas rojas: aprobar el veto urbanístico para regular los alquileres de temporada y buscar alternativas habitacionales para los vecinos de Vallcarca en situación de vulnerabilidad. Dos compromisos que consiguieron arrancar al gobierno.

El primero fue una mesa de negociación entre los vecinos de Vallcarca y el ayuntamiento -capitaneada por el Síndic de Barcelona, David Bondia- y con el compromiso de aprobar antes de que termine el año la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para regular los alquileres de temporada en la ciudad.

“Estos dos planteamientos hace que desde BComú podamos recuperar inicialmente la confianza con el gobierno”, expresó Sanz, que ya avisó de que ahora estarían pendientes de las negociaciones que se abrirán de nuevo.