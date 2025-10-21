Inversión millonaria
El centro cívico de la Sagrada Família deja ver su nueva fachada de cristal tras meses de obras
Forma parte, con el mercado y la biblioteca, de un conjunto de equipamientos públicos que ocupa media manzana y que vive una rehabilitación integral
Abre el nuevo Centre de Serveis Socials de Sagrada Família en la manzana Myrurgia
El centro cívico de la Sagrada Família de Barcelona ha destapado este inicio de curso su nueva fachada de cristal en la calle Mallorca, tras meses de obras. Ya sin las protecciones que impedían ver el cambio de 'look', el nuevo paisaje sorprende a los vecinos. Todavía quedan muchos trabajos por finalizar, pero ya puede verse el aire sobrio y minimalista de la rehabilitación integral en curso.
Los bajos aún no lucen el color verde que teñirá el futuro pasadizo de acceso a unos jardines interiores. El diseño arquitectónico busca precisamente permeabilizar esta pequeña área verde, que estaba muy escondida y desangelada.
Es uno de los equipamientos públicos que conforma este núcleo de servicios al barrio, que ocupa media manzana entre las calles Mallorca, Padilla y Provença. Lo integran también la biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte, un casal de mayores, otro infantil y el mercado de la Sagrada Família.
La plaza de abastos, por cierto, también estrenó en la calle Padilla una fachada totalmente distinta a la anterior: de color verde oscuro, texturizada y sin paradas exteriores, con un acceso independiente para el supermercado que alberga.
La reestructuración de espacios creará un equipamiento "multifuncional" con usos diferenciados en cada planta. El casal para mayores ocupará los bajos y la primera, de forma que la accesibilidad sea universal y sencilla. El centro cívico estará en el segundo y el tercer piso, con acceso desde la planta baja. La cuarta será para el casal infantil, que también podrá usar las terrazas ubicadas en la quinta y la cubierta.
Nuevas escaleras, ascensores y pasos distribuirán al público de cada equipamiento. Además, el nuevo edificio será más eficiente en su consumo energético, con una previsión de ahorro del 25% en climatización.
Retrasos
Según anunció en su día el consistorio, la intervención en esta media manzana "es el proyecto de reforma más ambicioso de este mandato en el distrito, con una dotación de diez millones de euros". Las obras tenían que empezar en 2022, pero se retrasaron hasta el año siguiente por problemas en la adjudicación. La finalización tampoco será puntual, pues al iniciarse los trabajos en abril de 2023 el consistorio estimaba que acabarían a finales de 2024, hace casi un año.
