Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inversión millonaria

El centro cívico de la Sagrada Família deja ver su nueva fachada de cristal tras meses de obras

Forma parte, con el mercado y la biblioteca, de un conjunto de equipamientos públicos que ocupa media manzana y que vive una rehabilitación integral

Abre el nuevo Centre de Serveis Socials de Sagrada Família en la manzana Myrurgia

Nueva fachada de cristal del centro cívico Sagrada Família, este octubre

Nueva fachada de cristal del centro cívico Sagrada Família, este octubre / MMP

Meritxell M. Pauné

Meritxell M. Pauné

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El centro cívico de la Sagrada Família de Barcelona ha destapado este inicio de curso su nueva fachada de cristal en la calle Mallorca, tras meses de obras. Ya sin las protecciones que impedían ver el cambio de 'look', el nuevo paisaje sorprende a los vecinos. Todavía quedan muchos trabajos por finalizar, pero ya puede verse el aire sobrio y minimalista de la rehabilitación integral en curso.

Los bajos aún no lucen el color verde que teñirá el futuro pasadizo de acceso a unos jardines interiores. El diseño arquitectónico busca precisamente permeabilizar esta pequeña área verde, que estaba muy escondida y desangelada.

Recreación virtual del futuro acceso al centro cívico y casals de la Sagrada Família

Recreación virtual del futuro acceso al centro cívico y casals de la Sagrada Família / Ayuntamiento de Barcelona

Es uno de los equipamientos públicos que conforma este núcleo de servicios al barrio, que ocupa media manzana entre las calles Mallorca, Padilla y Provença. Lo integran también la biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte, un casal de mayores, otro infantil y el mercado de la Sagrada Família.

Nueva fachada de la manzana de equipamientos de la Sagrada Família en la calle Mallorca

Nueva fachada de la manzana de equipamientos de la Sagrada Família en la calle Mallorca / MMP

La plaza de abastos, por cierto, también estrenó en la calle Padilla una fachada totalmente distinta a la anterior: de color verde oscuro, texturizada y sin paradas exteriores, con un acceso independiente para el supermercado que alberga.

Nueva fachada de color verde del Mercat de la Sagrada Família

Nueva fachada de color verde del Mercat de la Sagrada Família / Ayuntamiento de Barcelona

La reestructuración de espacios creará un equipamiento "multifuncional" con usos diferenciados en cada planta. El casal para mayores ocupará los bajos y la primera, de forma que la accesibilidad sea universal y sencilla. El centro cívico estará en el segundo y el tercer piso, con acceso desde la planta baja. La cuarta será para el casal infantil, que también podrá usar las terrazas ubicadas en la quinta y la cubierta.

Plano de la nueva distribución del polo de equipamientos de la Sagrada Família

Plano de la nueva distribución del polo de equipamientos de la Sagrada Família / Ayuntamiento de Barcelona

Nuevas escaleras, ascensores y pasos distribuirán al público de cada equipamiento. Además, el nuevo edificio será más eficiente en su consumo energético, con una previsión de ahorro del 25% en climatización.

Retrasos

Según anunció en su día el consistorio, la intervención en esta media manzana "es el proyecto de reforma más ambicioso de este mandato en el distrito, con una dotación de diez millones de euros". Las obras tenían que empezar en 2022, pero se retrasaron hasta el año siguiente por problemas en la adjudicación. La finalización tampoco será puntual, pues al iniciarse los trabajos en abril de 2023 el consistorio estimaba que acabarían a finales de 2024, hace casi un año.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet: espectacular
  2. Barcelona estrena un nuevo parque en torno a la masía de la Torre del Fang
  3. Comida de 10': los elogios al mejor restaurante de Cornellà de Llobregat, según Tripadvisor
  4. La espectacular feria de brujas a una hora de Barcelona: no te la puedes perder este fin de semana
  5. El gran desalojo del bloque Venus de La Mina se acelera con medio centenar de pisos y locales tapiados
  6. Nos coordinamos con 'walkies'': la degradación de la vigilancia indigna a los paradistas del mercado de Santa Caterina
  7. La estación fantasma de Correos despierta por primera vez tras medio siglo en la penumbra
  8. Janet Sanz: “Yo quería irme antes, pero Ada Colau me dijo que le tocaba a ella primero”

Los Comuns piden ahora una rebaja del IBI de la primera compra de vivienda para apoyar las ordenanzas de Collboni

Los Comuns piden ahora una rebaja del IBI de la primera compra de vivienda para apoyar las ordenanzas de Collboni

El centro cívico de la Sagrada Família deja ver su nueva fachada de cristal tras meses de obras

El centro cívico de la Sagrada Família deja ver su nueva fachada de cristal tras meses de obras

Barcelona admite "dificultad" para relevar al exalto cargo del ICUB cesado por mandato judicial

Barcelona admite "dificultad" para relevar al exalto cargo del ICUB cesado por mandato judicial

Barcelona desaloja a una treintena de personas sin hogar del parque Joan Miró

Barcelona desaloja a una treintena de personas sin hogar del parque Joan Miró

Los taxistas desconvocan el paro de este martes por el patrocinio de Uber al Barça

Los taxistas desconvocan el paro de este martes por el patrocinio de Uber al Barça

Barcelona desaloja a una treintena de personas sin hogar del parque Joan Miró

Barcelona desaloja a una treintena de personas sin hogar del parque Joan Miró

El Área Metropolitana de Barcelona destina 3,4 millones para proyectar nuevos carriles bici y rutas peatonales

El Área Metropolitana de Barcelona destina 3,4 millones para proyectar nuevos carriles bici y rutas peatonales

El mercado de Nou Barris en Barcelona se renueva por completo: principales novedades

El mercado de Nou Barris en Barcelona se renueva por completo: principales novedades