Barcelona volverá a prescindir del pesebre en la plaza Sant Jaume esta Navidad

Barcelona volverá a prescindir del tradicional pesebre en la plaza Sant Jaume durante la próxima Navidad. El ayuntamiento ha decidido mantener el formato del año pasado, optando por un belén ubicado dentro del consistorio y alineado con la tradición, en lugar de instalarlo al aire libre en el corazón de la ciudad. Así lo ha revelado el concejal de Cultura, Xavier Marcé, en la comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes de este martes, a raíz de un ruego del PP.

Como ya es habitual en el consistorio por estas fechas, los populares han vuelto a pedir al gobierno municipal que reinstaure el pesebre tradicional en la plaza Sant Jaume durante las fiestas navideñas, como “acto simbólico de preservación de las tradiciones culturales y de la identidad” de Barcelona. Los últimos años el montaje en el núcleo histórico de la ciudad ha contado con decorados a menudo rompedores que han dado que hablar a partidarios y detractores.

“Lo que debe hacer la plaza Sant Jaume es incorporarse al conjunto de iluminación que tiene la ciudad”, ha respondido Marcé al concejal del PP Victor Martí. El gobierno municipal no considere que esté rompiendo “ninguna tradición” al hacerlo de este modo, sino que simplemente se está “repensando” este acto.

Sin aportar muchos más detalles, Marcé ha aclarado que se hará “exactamente como se hizo el año pasado”. El belén tradicional estará dentro del ayuntamiento. Eso sí, ha apuntado que será “mucho más grande” que el de 2024.

La estrella luminosa

El año pasado, la plaza Sant Jaume se decoró de manera especial para las fiestas navideñas, pero sin el tradicional pesebre al aire libre. En su lugar, se instaló una enorme estrella luminosa que se convirtió en el símbolo central de la Navidad en la plaza, atrayendo a numerosos visitantes.

La instalación, que medía nueve metros de diámetro, pesaba 2,5 toneladas y cada una de sus 20 puntas con tres caras piramidales alcanzaba los cuatro metros de largo, buscaba combinar el espíritu festivo con un enfoque más innovador.