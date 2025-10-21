Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Años 2027-2031

Barcelona tramita el nuevo contrato para mejorar el alumbrado de la ciudad

El expediente está dotado con 63,4 millones de euros, un 12,5% más que el actual

Adiós a las farolas de luz amarilla en Barcelona: la mitad ya serán de luz blanca en 2027

Una farola encendida en Barcelona.

Una farola encendida en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

ACN

ACN

Barcelona
La Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona ha dado el visto bueno, por unanimidad de todos los grupos municipales, a la tramitación del expediente del nuevo contrato de mantenimiento y conservación del alumbrado de la ciudad para los años 2027-2031.

El contrato está dotado con 63,4 millones de euros por tres años, un 12,5% más que el actual contrato. Aparte del mantenimiento, permite introducir mejoras para aumentar la calidad del servicio y trabajar para que la ciudad adapte su alumbrado a los usos de cada espacio. Se trata de un contrato de 3 años con posibilidad de otros 2 años de prórroga y se aplica en tres lotes, correspondientes a tres zonas.

La zona A corresponde a los distritos de Ciutat Vella, Eixample y Sants-Montjuïc, la zona B, distritos de Les Corts, Sarrià – Sant Gervasi, Gràcia y Horta-Guinardó, y, finalmente, la zona C, que incluye los distritos de Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí

Luz blanca y más uniforme

El contrato apuesta, entre otros, por la iluminación variable de seguridad, con luz blanca, más uniforme y evitando los puntos oscuros y da un paso más allá del alumbrado funcional y apostar por el alumbrado vertical y ornamental.

También busca innovación y probar nueva tecnología en la ciudad para llevar la luz exactamente donde se necesita "de forma muy eficiente, favoreciendo la sensación de seguridad convivencia e igualdad en el espacio público". Así, según el ayuntamiento, se realizará con itinerarios "seguros, accesibles y bien definidos" que permitan reducir las vulnerabilidades del espacio público.

