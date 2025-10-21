Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eixample

Barcelona desaloja a una treintena de personas sin hogar del parque Joan Miró

Efectivos de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de servicios sociales y la brigada de limpieza, han vaciado el lugar el asentamiento

Desalojo de personas sin hogar en el parque Joan Miró de Barcelona

Desalojo de personas sin hogar en el parque Joan Miró de Barcelona / Manu Mitru

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) y de los Mossos d'Esquadra han iniciado el desalojo del asentamiento situado en el parque Joan Miró este martes a primera hora, han confirmado fuentes municipales a EL PERIÓDICO.

Los agentes policiales han instado a la treintena de personas sin hogar que pernoctaban en este pulmón verde del Eixample a sacar sus pertenencias y a abandonar el lugar. También se han desplazado hasta el parque personal del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y de los servicios de limpieza, que han colaborado con el dispositivo.

El asentamiento solía situarse alrededor de la biblioteca Joan Miró, que tiene una laguna secada desde las restricciones por sequía. Este espacio se había degradado notoriamente con el paso de los meses y había motivado quejas vecinales.

[Habrá ampliación]

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas