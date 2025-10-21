Eixample
Barcelona desaloja a una treintena de personas sin hogar del parque Joan Miró
Efectivos de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de servicios sociales y la brigada de limpieza, han vaciado el lugar el asentamiento
Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) y de los Mossos d'Esquadra han iniciado el desalojo del asentamiento situado en el parque Joan Miró este martes a primera hora, han confirmado fuentes municipales a EL PERIÓDICO.
Los agentes policiales han instado a la treintena de personas sin hogar que pernoctaban en este pulmón verde del Eixample a sacar sus pertenencias y a abandonar el lugar. También se han desplazado hasta el parque personal del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y de los servicios de limpieza, que han colaborado con el dispositivo.
El asentamiento solía situarse alrededor de la biblioteca Joan Miró, que tiene una laguna secada desde las restricciones por sequía. Este espacio se había degradado notoriamente con el paso de los meses y había motivado quejas vecinales.
[Habrá ampliación]
