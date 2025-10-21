Barcelona da un paso más en la unión del tranvía: aprueba las obras del colector y la reurbanización de la Diagonal

Nuevo paso crucial para la conexión del tranvía por la Diagonal de Barcelona. Si el primero lo dio la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), dando luz verde al proyecto ejecutivo que permitirá construir los casi tres kilómetros de plataforma y vías necesarios para unir la parada de Francesc Macià con la de Verdaguer, el segundo lo ha dado el Ayuntamiento de Barcelona. La comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda ha aprobado inicialmente el proyecto ejecutivo para construir el colector del alcantarillado y el de la reurbanización de la Diagonal entre Verdaguer y la avenida de Sarrià.

Son dos obras previas y necesarias para dar el pistoletazo de salida a la segunda fase que culminará esta infraestructura tan esperada. La construcción del colector, que discurrirá a lo largo de la Diagonal justo bajo la plataforma del tranvía, se trata de una macroactuación que contará con un desdoblamiento -entre las calles Balmes y Calvet- y una ampliación, entre las calles Balmes y Girona.

Imagen virtual del tranvía, en el cruce de la Diagonal con Muntaner / Ajuntament de Barcelona

Por sí sola es una obra que requerirá una inversión municipal de 62 millones de euros y la reurbanización de la superficie supondrá 53 millones más. Se trata, pues, de un montante muy considerable. Ambos expedientes han contado con el apoyo del gobierno municipal (PSC), BComú y ERC, y el rechazo de PP. Junts y Vox ha votado a favor del colector y en contra de la reurbanización. Al haberse aprobado inicialmente, ahora se abrirá el plazo de exposición pública de los proyectos y de alegaciones para poder seguir avanzando hacia la aprobación definitiva.

Aún así, para el inicio de las obras no solo será necesario superar estas votaciones, sino también contar con los acuerdos políticos para aprobar también los presupuestos. En la propuesta del gobierno de Collboni, que de momento ha superado su primer trámite con el apoyo de BComú y ERC, figura la obra del tranvía. Ya lo dejó claro el teniente de alcalde Jordi Valls: “Este gobierno hará el tranvía”. El Ayuntamiento de Barcelona invertirá 115 millones de euros en estas dos obras hasta 2030, a los que se sumará 80 millones de inversión de la Generalitat.

Obras en tres fases

Este nuevo tramo transcurrirá por la Diagonal en un modelo de avenida muy similar al que hay entre las calles Marina y Girona, inaugurado en noviembre de 2024. Tendrá tres nuevas estaciones: Diagonal-Cinc d’Oros, Balmes y Casanova. Además, la estación Francesc Macià, donde termina la línea del Trambaix, se adaptará como una estación de paso más, con andenes laterales en lugar de uno único central, y se convertirá en intercambiador con líneas de bus y la futura L8 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

El TramBesòs, a su paso por Glòries. / Marc Asensio Clupes

La previsión es que las obras duren unos 40 meses y, cuando se haya terminado la construcción, se harán tres meses más de pruebas. Los trabajos se licitarán en seis lotes, según un documento municipal al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y se harán en tres fases. El primer tramo será entre el paseo de Sant Joan y la calle Pau Claris, el segundo entre Pau Claris y la calle Balmes, y el tercero entre Balmes y la avenida Sarrià.

Nuevo entramado

Con esta gran obra, se ganarán 16.000 metros cuadrados para los viandantes, 18.900 metros cuadrados de espacios verdes y 1.800 metros cuadrados para ciclistas. Según se precisa en el mismo documento, entre el paseo de Sant Joan y el paseo de Gràcia, el tranvía circulará por medio de la arteria y se dejarán calzadas laterales de 5,20 metros para los vehículos.

El carril bici será de cuatro metros y las aceras para los peatones tendrán entre 7,50 y 7,60 metros. Habrá una particularidad en el tramo entre la Via Augusta y el paseo de Gràcia: el tranvía y los buses compartirán la misma plataforma. El proyecto ejecutivo también plantea la reurbanización de la plaza Francesc Macià y la reordenación de carriles.

“Avanzamos decididamente”

“Avanzamos decididamente en la conexión del tranvía por la Diagonal”, ha celebrado la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, en el debate de la comisión, en la que ha recalcado que este proyecto “no es sólo una infraestructura, sino una transformación urbana de gran alcance”. Comuns y ERC, claros partidarios de la unión tranviaria, han expuesto sus matices.

Los primeros han lamentado que esta no sea “la legislatura del tranvía” y han exigido conocer el calendario de inicio de obras y los plazos de ejecución y los republicanos han insistido en que la inversión pública “tenga un retorno público". Mientras, Junts sigue viéndolo como un proyecto con “altos costes” e “inflexible” y el PP cree que “no es el momento ni el mandato”.