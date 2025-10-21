Unas 200 personas protestan en los Servicios Territoriales de Educación en Sabadell por la propuesta de fusión de escuelas en Ripollet

Unas 200 personas, entre ellas maestros, padres y madres, sindicatos y alumnos de las escuelas Francesc Escursell y Bartalot y Anselm Clavé de Ripollet (Vallès Occidental) han protestado este martes ante los Servicios Territoriales de Educación por la propuesta de fusión de los dos centros educativos. Tras una reunión este lunes en la que el departamento mantuvo su hoja de ruta a medio plazo, los colectivos han convocado una jornada de huelga durante este martes en el municipio y se han trasladado a Sabadell, donde han cortado la Gran Via frente al edificio en señal de protesta por un plan que consideran que fomenta la segregación en un municipio tensionado. Educació justifica una fusión por la previsión del bajón de natalidad en Ripollet.

La movilización se ha convocado en el marco de la jornada de huelga de este martes en las escuelas públicas de Ripollet en contra de la propuesta del Departamento de Educación de fusionar a las escuelas Francesc Escursell y Bartalot y Anselm Clavé. La propuesta inicial planteada por Educació es fusionarlas y crear una nueva, que iría a las instalaciones del Escursell, lo que ha generado el rechazo desde el principio de los dos centros y del resto de escuelas públicas del municipio, así como del tejido social del pueblo.

La movilización se ha trasladado ante los Servicios Territoriales de Educación, en Sabadell, donde este lunes ya se reunieron los representantes del departamento con los de las AMPA y el Ayuntamiento. En este encuentro se mantuvo la propuesta de fusión, de acuerdo con los datos del IDESCAT que determinan una bajada de natalidad en el municipio que debe seguir esta tendencia en los próximos años.

Con datos en la mano, el departamento aseguró que mientras en el curso 2019-2020 se matricularon 426 alumnos en El Escursell, este año lo han hecho 239, y en Anselm Clavé se ha pasado de las 441 matrículas el curso 2019-2020 a las 278 este año. Esto supone que, sumando ambos centros, se ha pasado de una matrícula en el curso 2019-2020 de 867 alumnos a unos 517 este curso.

Sin embargo, la comunidad educativa mantiene que la fusión no supone una solución real para el tejido social que tiene el municipio. "La conselleria dice que lucha contra la segregación escolar, pero un cierre con una escuela de alta complejidad y otra de máxima complejidad supone todo lo contrario", ha dicho David Garcia, miembro del AMPA de la escuela Escursell.

Por eso se ha puesto una propuesta alternativa sobre la mesa de Educación, que implicaría reducir ratios en las aulas e incluso el cierre de algún grupo en centros que tienen dos líneas para hacer frente a la situación que afronta el municipio, y que aseguran que es una tendencia generalizada en todo el país.

"La idea es aprovechar esta situación como una oportunidad en un territorio ampliamente segregado y en riesgo grave de segregación como municipio, donde el Síndic de Greuges ya ha dicho que el decreto de inclusión no funciona y que se necesitan otras intervenciones", ha añadido Núria López, maestra de 2º en la escuela Anselm Clavé.

En la concentración también han tomado parte representantes del gobierno local, como el alcalde, Luis Tirado, y el concejal de Educación, Óscar López. "No nos gusta la propuesta del departamento, no la queremos", ha explicado López, quien asegura que volverán a encontrarse de nuevo todos el 5 de noviembre para evaluar posibles cambios en la propuesta.

Pese a ese acompañamiento, desde la comunidad consideran que el Ayuntamiento podría hacer más, dado que es del mismo color político que el del Govern, el PSC. "Desde un inicio nos han dicho que apoyarían, lo han hecho formalmente viniendo a las reuniones, pero creemos que un alcalde debe defender con mayor fuerza la educación de su pueblo", ha considerado la profesora.

La concentración, que arrancó a las 11.00 h, se alargó hasta pasado el punto del mediodía, con un corte de la Gran Vía de Sabadell en los dos sentidos que obligó a la Policía Municipal a redirigir el tráfico por las calles internas del Centro, mientras que los autobuses municipales y comarcales tuvieron que interrumpir el servicio.