El turismo de grafiti dejó tres de cada cuatro trenes de Rodalies pintarrajeados en verano

Siete de cada diez trenes de Rodalies presentan este mes de octubre pintadas de los grafiteros. El verano destacó por registrar un repunte, con tres de cada cuatro convoyes pintarrajeados.

Los trenes de Rodalies de Barcelona son la "atracción del turismo de grafiti", según se puso de manifiesto en la última reunión que han mantenido Renfe, Adif y las plataformas de usuarios del tren, en la que la operadora mostró los datos sobre la grave afectación de los grafitis en el servicio ferroviario.

De toda Europa

"Grafiteros de toda Europa vienen aquí expresamente para pintarlos. Los trenes de Rodalies captan el turismo de grafiti porque no se está poniendo suficiente mano dura", afirma el portavoz de la asociación Plataforma pel Transport Públic (PTP), Carles Garcia. "Pedimos más firmeza", reclama Garcia, que añade que "los trenes de Madrid no van tan grafiteados". Esta petición es la que hicieron oír en el encuentro todas las plataformas de usuarios.

El problema en Catalunya es la gran cantidad de trenes que duermen en zonas no resguardadas al alcance de los grafiteros. Adif tiene 29 proyectos en marcha en diferentes fases de proyecto y ejecución para cerrar diversos espacios de la red ferroviaria. Renfe también contempla el incremento de las horas de vigilancia mediante drones para reducir el vandalismo. A la vez, ha incorporado un nuevo producto de limpieza para agilizar la devolución a las vías de los trenes afectados.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció a principios de este mes que su partido impulsará una modificación legislativa en el Parlament para endurecer las sanciones a los grafiteros. Su intención sería triplicar el importe de las multas por vandalismo en los trenes hasta los 90.000 euros dadas las graves consecuencias que provocan sobre la infraestructura y el derecho a la movilidad de la ciudadanía.

Pocos días antes, Renfe difundió imágenes de uno de los muchos trenes afectados, que no pudo circular durante esa jornada y las dos siguientes tras presentar pintadas tanto a lo largo del convoy como en el cristal del maquinista. La falta de visibilidad del conductor, que afecta a la seguridad, es el motivo principal por el cual a menudo los trenes que han sufrido actos vandálicos no pueden salir de la estación. Además de los retrasos ocasionados en toda la línea, solo la limpieza de ese tren, con 312 metros cuadrados de superficie afectada, supone un coste que Renfe eleva a 20.000 euros.

La operadora indica que se han presentado 667 denuncias por convoyes pintados hasta septiembre. Hasta esta fecha se han limpiado unos 45.000 metros cuadrados de chasis, lo que ha supuesto un coste de unos cinco millones de euros, incluyendo también la afectación al pasaje y la no disposición del material, según cuantifica la operadora.