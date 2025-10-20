Suceso
Los Mossos d'Esquadra detienen a un joven por tres tirones de cadenas de oro en Castelldefels
El autor utilizaba un patinete eléctrico para abordar sorpresivamente a las víctimas, los arrancaba violentamente
Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de Gavà y Castelldefels detuvieron el lunes 13 de octubre a un hombre de 20 años como supuesto autor de tres robos con violencia e intimidación en Castelldefels (Baix Llobregat). En un comunicado, la policía catalana explica que, durante las semanas anteriores, la Unidad de Investigación de Gavà tuvo conocimiento de un aumento significativo de robos violentos, concretamente de tirones de cadenas de oro en la localidad de Castelldefels, donde el autor, en todos los casos, utilizaba un patinete eléctrico para abordar sorpresivamente a las víctimas, los arrancaba violentamente.
La descripción que víctimas y testigos aportaron del autor coincidía en los tres robos y permitió al Grupo de Delincuencia Urbana identificar, durante un dispositivo de prevención de robos en Castelldefels, a un joven que circulaba con patinete por una calle del centro del municipio y "que se ajustaba plenamente a la descripción del ladrón".
Los agentes realizaron un seguimiento discreto del joven del patinete y vieron que no circulaba de forma natural, ya que alternaba el uso del patinete y caminando a pie, acercándose y fijándose en personas concretas de su alrededor, como buscando portadores de joyas de oro en la vía pública. Entonces los mossos le detuvieron e identificaron y entonces comprobaron que al joven le constaba un requerimiento judicial ordenado por un juzgado de fuera de Catalunya, por lo que le detuvieron.
Posteriormente, la Unidad de Investigación de Gavà pudo relacionarlo con los tres robos violentos, cometidos en Castelldefels, lugar donde se desplazaba desde su domicilio, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). El arrestado, que hasta ese momento no le constaban antecedentes policiales, pasó a disposición judicial ante el Juzgado de guardia de Gavà el miércoles 15 de octubre.
