Júbilo vecinal en un barrio de Badalona por unas nuevas rampas muy reivindicadas: "Eran una espina clavada"

El barrio de Sant Crist de Badalona celebró este sábado 18 de octubre un evento largamente esperado: la puesta en servicio de las nuevas rampas mecánicas en la calle de Cuba. Las nuevas instalaciones sustituyen a las anteriores, que habían quedado inutilizadas hace tres años, aunque su funcionamiento normal se había visto mermado por la crónica "falta de mantenimiento", explica el Ayuntamiento.

El acto de inauguración fue encabezado por el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol (PP), y contó con el seguimiento de "un gran número de vecinos", agrega el consistorio. La instalación de estas rampas pone fin a una "situación inadmisible que los vecinos del barrio de Sant Crist sufrían desde hacía demasiado tiempo", según palabras del propio alcalde. Garcia Albiol manifestó su gran satisfacción por poner en marcha estas nuevas rampas, señalando que "eran mucho más que una promesa: eran una necesidad".

Las rampas recién instaladas dan respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos. Divididas en dos tramos, permiten a los ciudadanos superar de manera cómoda el fuerte desnivel que caracteriza este sector del Carrer de Cuba, específicamente entre los carrers de Sant Joan de la Creu y de la Selva. Este avance es especialmente significativo para la gente mayor y aquellas personas con dificultades de movilidad.

Inversión y seguridad 24 horas

La instalación de la nueva maquinaria ha ido acompañada de una inversión de más de 700.000 euros. Paralelamente a la obra, se han arreglado y ajardinado los espacios adyacentes. Una de las novedades y es el sistema de seguridad implementado. Se ha puesto en marcha un sistema de videovigilancia conectado a un centro de control. Este sistema permite supervisar el funcionamiento de las rampas en tiempo real, durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

El control remoto del sistema no solo garantiza la vigilancia, sino que también permite avisar al personal del Ayuntamiento y a los cuerpos de seguridad en caso de detectarse cualquier anomalía o funcionamiento irregular. El alcalde Albiol enfatizó que se han tomado medidas para combatir el vandalismo mediante la instalación de cámaras de seguridad y que se han asegurado las condiciones para que las rampas "no dejen de funcionar por falta de mantenimiento, como ha pasado en los últimos años". Finalmente, el edil destacó el valor simbólico de la obra, reconociendo que sentía una "espina clavada" cada vez que visitaba Sant Crist y los vecinos le trasladaban esta reclamación "del todo justificada".