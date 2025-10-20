Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Revuelo

Joan Gaspart mediará en la reunión de Élite Taxi y el Barça sobre el patrocinio de Uber

El expresidente del FC Barcelona y hotelero ha facilitado la cita de este martes y asistirá como mediador

Élite Taxi convoca un "parón total" el martes contra el acuerdo de patrocinio del Barça con Uber

OPINIÓN | ¿Quién dice que Uber no puede patrocinar al Barça?

Archivo - Joan Gaspart

Archivo - Joan Gaspart / EUROPA PRESS - Archivo

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart asistirá como mediador a la reunión de Élite Taxi y el club azulgrana a raíz de su acuerdo de patrocinio con Uber, contra el que hay convocado un paro total del servicio de 17 a 22 horas, coincidiendo con el partido de fútbol contra el Olympiakos. El encuentro de diálogo está previsto para media mañana.

Lo ha anunciado el portavoz del sindicato, Tito Álvarez, en una entrevista este lunes en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, donde ha tachado el acuerdo Barça-Uber de "insulto a la Generalitat y a la policía". "Son los carteristas del transporte, para que la gente lo entienda. Están trabajando de manera ilegal y el Barça no puede entrar ahí, ha sostenido Álvarez, que ha ensalzado la figura de Gaspart como un padre de la ciudad, en sus palabras.

Noticias relacionadas y más

El acuerdo de patrocinio entre el Barça y Uber, que convertirá a la multinacional estadounidense en partner oficial del club, se anunciará este miércoles. Si la reunión del martes no lo impide, el sindicato llama a una movilización masiva coincidiendo con el partido de Champions que el Barça disputará en Montjuïc a las 18:45 horas. Amenaza con colapsar los accesos al Estadi Olímpic y la avenida Maria Cristina (Torres Venecianas), además de las oficinas del club en Travessera de les Corts.

TEMAS

  1. El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet: espectacular
  2. Cuenta atrás para el desalojo por 'riesgo de derrumbe' de unas 40 personas que ocupan el cuartel de la Guardia Civil de Sabadell
  3. Barcelona estrena un nuevo parque en torno a la masía de la Torre del Fang
  4. Comida de 10': los elogios al mejor restaurante de Cornellà de Llobregat, según Tripadvisor
  5. La espectacular feria de brujas a una hora de Barcelona: no te la puedes perder este fin de semana
  6. El AMB pide coherencia en las ZBE del área de Barcelona ante la investigación de Fiscalía por posibles incumplimientos
  7. Los bares de cinco distritos de Barcelona apenas atienden en catalán: no lo habla ni la mitad del personal
  8. Nos coordinamos con 'walkies'': la degradación de la vigilancia indigna a los paradistas del mercado de Santa Caterina

Joan Gaspart mediará en la reunión de Élite Taxi y el Barça sobre el patrocinio de Uber

Joan Gaspart mediará en la reunión de Élite Taxi y el Barça sobre el patrocinio de Uber

Acuerdo de colaboración con la ciudad palestina de Ramal·lah

Acuerdo de colaboración con la ciudad palestina de Ramal·lah

Una caída de tensión en El Clot deja casi toda la red de Rodalies sin pantallas ni megafonía

Una caída de tensión en El Clot deja casi toda la red de Rodalies sin pantallas ni megafonía

Albiol "garantiza" que la Guardia Urbana de Badalona podrá usar pistolas Táser

Albiol "garantiza" que la Guardia Urbana de Badalona podrá usar pistolas Táser

Júbilo vecinal en un barrio de Badalona por unas nuevas rampas muy reivindicadas: "Eran una espina clavada"

Júbilo vecinal en un barrio de Badalona por unas nuevas rampas muy reivindicadas: "Eran una espina clavada"

Afectaciones al tráfico por las obras en la Ronda de Dalt de Barcelona desde este lunes: cortes, desvíos y cambios de sentido

Afectaciones al tráfico por las obras en la Ronda de Dalt de Barcelona desde este lunes: cortes, desvíos y cambios de sentido

Adiós al funicular de Montjuïc de Barcelona durante 5 meses desde este lunes 20 de octubre

Adiós al funicular de Montjuïc de Barcelona durante 5 meses desde este lunes 20 de octubre

"Nos coordinamos con 'walkies'": la degradación de la vigilancia indigna a los paradistas del mercado de Santa Caterina

"Nos coordinamos con 'walkies'": la degradación de la vigilancia indigna a los paradistas del mercado de Santa Caterina