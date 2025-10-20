Joan Gaspart mediará en la reunión de Élite Taxi y el Barça sobre el patrocinio de Uber

El expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart asistirá como mediador a la reunión de Élite Taxi y el club azulgrana a raíz de su acuerdo de patrocinio con Uber, contra el que hay convocado un paro total del servicio de 17 a 22 horas, coincidiendo con el partido de fútbol contra el Olympiakos. El encuentro de diálogo está previsto para media mañana.

Lo ha anunciado el portavoz del sindicato, Tito Álvarez, en una entrevista este lunes en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, donde ha tachado el acuerdo Barça-Uber de "insulto a la Generalitat y a la policía". "Son los carteristas del transporte, para que la gente lo entienda. Están trabajando de manera ilegal y el Barça no puede entrar ahí, ha sostenido Álvarez, que ha ensalzado la figura de Gaspart como un padre de la ciudad, en sus palabras.

El acuerdo de patrocinio entre el Barça y Uber, que convertirá a la multinacional estadounidense en partner oficial del club, se anunciará este miércoles. Si la reunión del martes no lo impide, el sindicato llama a una movilización masiva coincidiendo con el partido de Champions que el Barça disputará en Montjuïc a las 18:45 horas. Amenaza con colapsar los accesos al Estadi Olímpic y la avenida Maria Cristina (Torres Venecianas), además de las oficinas del club en Travessera de les Corts.