Gavà congela el IBI para 2026 tras dos años de subidas

El Ayuntamiento de Gavà (Baix Llobregat) congelará el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y demás impuestos municipales. Así se desprende de la modificación de ordenanzas fiscales de 2026 aprobada inicialmente por el Pleno Municipal. El gobierno local, integrado por PSC y Junts, congela así los impuestos después de dos años continuados de subidas. En anteriores años, el ejecutivo gavanense había apuntado que las arcas municipales ya sentían la presión del auge de los precios tras los efectos de la inflación tras la crisis del covid-19 y de la guerra en Ucrania. Así, en estos dos años, el tipo impositivo pasó del 0,664% al 0,735%. Es decir, ha sufrido un aumento del 10,7%.

Ahora, el consistorio de Gavà defiende en un comunicado que "la buena gestión presupuestaria permite mantener y mejorar unos servicios públicos de calidad y cercanos, garantizar la fortaleza y sostenibilidad de las finanzas municipales para avanzar en la mejora de la ciudad y reforzar la protección de las personas y familias sin subir la factura fiscal entre los contribuyentes". De este modo, el IBI mantiene el tipo impositivo al 0,735%, con lo que su evolución "se aleja aún más del IPC acumulado en los últimos años".

Además, el ayuntamiento recuerda que se sigue incentivando el alquiler, con una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto para los inmuebles de uso residencial destinados al alquiler con renta limitada por una norma jurídica y el recargo del 50% sobre las viviendas vacías por un período de más de dos años. También se mantiene la bonificación del 50% de la cuota íntegra para las viviendas que instalen sistemas de aprovechamiento eléctrico o térmico de la energía solar durante los tres años posteriores a su instalación. Se suma a beneficios ya existentes en otros tributos por incentivar la instalación de fuentes de energía limpias y renovables, y la mitigación y adaptación al cambio climático.

Tasa de basura

"Una vez actualizada el pasado año, la tasa de basura domiciliaria ya cubre el coste real del servicio de recogida y gestión de residuos, tal y como establece la normativa. De ahí que se haya congelado", apunta el gobierno municipal. También se mantienen los precios de la tasa de residuos comerciales, a fin de "reducir el impacto de una nueva tarifa". Actualmente, la recaudación supone el 71% del coste neto de la recogida comercial, donde se realiza un esfuerzo continuo de mejora.

Este año, el sistema 'Porta a Porta', se ha ampliado a las zonas de plaza Balmes-Diagonal, Sant Lluís, y plaza Catalunya - av. Eramprunyà. Además, se avanzará en la implantación de sistemas de pago por generación, es decir, que pague más quien más residuos genera.

También se han congelado otros recibos: la tasa por las entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento, parada y carga y descarga de mercancías; la tasa por reservas de la vía pública por aparcamiento, parada y carga y descarga de mercancías; el Impuesto de Vehículos; el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO); la tasa por la utilización de la vía pública y equipamientos, incluyendo las tarifas por mesas y sillas de bares y restaurantes; la tasa del Cementerio; y, como novedad, se introduce la Ordenanza Fiscal General de Recaudación, por lo que el ayuntamiento ya cuenta con una normativa propia de cobro.