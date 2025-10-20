ERC acuerda con Collboni reducir el aforo del Park Güell: medio millón de turistas menos en dos años

Reducir en dos años el límite anual de visitantes del Park Güell a un máximo de cuatro millones. Es la propuesta que ERC ha hecho al gobierno socialista de Jaume Collboni para frenar la masificación turística en uno de los mayores atractivos de Barcelona. El objetivo es reducir medio millón de turistas en dos años, es decir, antes de que se acabe el mandato en 2027. Eso supondría 1.365 personas menos al día y unas 130 la hora, un 11% menos de los que hay actualmente.

Desde la entrada del Park Güell, que recibe anualmente 4,5 millones de visitantes, la líder de ERC en el consistorio, Elisenda Alamany, ha sido la encargada de anunciar la iniciativa, que los republicanos llevarán a la comisión de Economía de este miércoles y que ya cuenta con el beneplácito del PSC. Se votará en un único trámite y no hará falta que reciba el último visto bueno en el pleno municipal para que pueda entrar en vigor.

Elisenda Alamany anuncia la propuesta acordada con el gobierno de Collboni. / Ayuntamiento de Barcelona

Si el resto de grupos municipales la apoyan y cuenta con la mayoría suficiente para ser aprobada, esta sería la segunda medida de calibre para tratar de aligerar la presión turística a los vecinos del Park Güell. La primera fue hace exactamente un año, cuando los Comuns propusieron doblar el precio de la entrada: de 10 a 18 euros. La medida se incluyó en el paquete de ordenanzas fiscales de 2025 y ha entrado en vigor este mismo año.

El objetivo de este incremento era equipararlo a la media de precio de los grandes monumentos de Gaudí. Para entrar en la Sagrada Familia, el monumento por excelencia de la capital catalana, hay que pagar actualmente 26 euros, y para hacerlo en La Pedrera, 28 euros.

El "parque de los barceloneses"

Ahora, el acuerdo que ha alcanzado ERC con el gobierno es que, cuando acabe el mandato, se haya pasado de los 4,5 millones de visitantes a los cuatro millones. "Esta es la línea que debe seguir este parque, que debe volver a ser de los barceloneses", ha afirmado Alamany, que está convencida de que "se acabará cumpliendo" porque es una "cifra realista".

A pesar de que es una cifra que asegura que supondrá un "aligeramiento para los vecinos", reconoce que ERC "no tiene suficiente" y que por eso continuarán trabajando en "la misma línea de exigencia" para que el Park Güell deje de vivir de "espaldas de la ciudad".

"Este parque debe volver a ser de los barceloneses y la masificación impide que los vecinos del barrio y los barceloneses suscritores del 'Gaudir Més' se lo puedan hacer suyo", ha insistido. También ha aprovechado para exigir una mayor frecuencia de los buses que llegan al parque, el V19 y el 24. "El gobierno se comprometió a ello y todavía no lo ha cumplido", ha recordado.

Retahíla de medidas

El Park Güell se ha convertido en los últimos años en uno de los atractivos de Barcelona más afectados por la masificación turística. El ayuntamiento intenta solventarlo con medidas concretas que minimicen las externalidades negativas que genera el turismo, sobre todo para los vecinos de zona. El gobierno presume de haber quintuplicado la inversión en el parque y su entorno en los últimos diez años, llegando a los 39 millones de euros previstos para este mandato.

Entre las actuaciones más destacadas se incluye el refuerzo de las líneas de autobús que conducen hasta el parque y al barrio de la Salut -con mejoras en las líneas 116, 24 y V19-, así como la reordenación de las paradas de taxi para facilitar una movilidad más ordenada y sostenible. Además, se han implementado restricciones de tráfico, como la instalación de una pilona en la esquina de las calles Pare Jacint Alegre y Sant Cugat, con el objetivo de reducir la circulación de vehículos en la zona más próxima al recinto monumental.

El gobierno municipal también destacó que el número de visitantes se ha reducido un 54% en la última década, una disminución que atribuyen a la aplicación de un modelo de acceso regulado y a las políticas de gestión que buscan equilibrar la actividad turística con la calidad de vida del vecindario.