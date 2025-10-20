‘Por una Barcelona abierta al futuro y libre de amenazas’
Varias entidades firman un manifiesto contra el "parón total" convocado por Élite Taxi para rechazar el pacto Uber-Barça
El Gremi de Restauració de Barcelona y Mou-te per Barcelona, que incluye a Foment, Barcelona Oberta y a la propia Uber entre otros, apelan a la “libertad de elección de las ciudades”
Élite Taxi convoca un "parón total" el martes contra el acuerdo de patrocinio del Barça con Uber
La protesta que Élite Taxi, sindicato mayoritario del sector, ha convocado para este martes en contra del acuerdo que Uber cerrará este miércoles con el Barça para en patrocinador del Barça, ha generado la reacción de entidades de varios sectores, que este mismo lunes han presentado un manifiesto que lleva por título ‘Por una Barcelona abierta al futuro y libre de amenazas’.
El texto lo han firmado el Gremi de Restauració de Barcelona y Mou-te per Barcelona, un conglomerado formado por más de 30 asociaciones que incluye a Foment, Barcelona Oberta, Barcelona Comerç, Cabify y la propia Uber.
El manifiesto
El manifiesto expresa su rechazo a “las amenazas de boicot y las movilizaciones convocadas por Élite Taxi” y hace “un llamamiento a la responsabilidad y al respeto a la libertad de elección de los ciudadanos”.
“Cada vez que se anuncia una mejora, una inversión o un acuerdo empresarial, la ciudad entera no puede verse amenazada por el mismo grupo. Barcelona necesita más acuerdos de este tipo, que mejoren la vida de los ciudadanos, no amenazas ni bloqueos que la paralicen”, afirma en el texto dado a conocer Roger Pallarols, director general del Gremi de Restauració de Barcelona.
Apelación a la “responsabilidad institucional”
“Barcelona es un referente internacional por su cultura, su gastronomía y su comercio local. Para seguir siéndolo, necesitamos más libertad y menos amenazas. El derecho a elegir de los ciudadanos no es negociable y menos aún mediante coacciones. Debemos apostar por la convivencia, la innovación y la libertad de elección como los verdaderos motores de nuestro futuro”, asegura Javier Cottet, portavoz de Mou-te x Barcelona.
Las dos entidades apelan a “la responsabilidad institucional y al sentido común” y sostienen que lo que Barcelona necesita es “estabilidad, colaboración público-privada y diálogo entre sectores” para lograr “un modelo de movilidad moderno, sostenible y competitivo”.
- El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet: espectacular
- Cuenta atrás para el desalojo por 'riesgo de derrumbe' de unas 40 personas que ocupan el cuartel de la Guardia Civil de Sabadell
- Barcelona estrena un nuevo parque en torno a la masía de la Torre del Fang
- Comida de 10': los elogios al mejor restaurante de Cornellà de Llobregat, según Tripadvisor
- La espectacular feria de brujas a una hora de Barcelona: no te la puedes perder este fin de semana
- El AMB pide coherencia en las ZBE del área de Barcelona ante la investigación de Fiscalía por posibles incumplimientos
- Los bares de cinco distritos de Barcelona apenas atienden en catalán: no lo habla ni la mitad del personal
- Nos coordinamos con 'walkies'': la degradación de la vigilancia indigna a los paradistas del mercado de Santa Caterina