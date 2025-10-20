Varias entidades firman un manifiesto contra el "parón total" convocado por Élite Taxi para rechazar el pacto Uber-Barça

La protesta que Élite Taxi, sindicato mayoritario del sector, ha convocado para este martes en contra del acuerdo que Uber cerrará este miércoles con el Barça para en patrocinador del Barça, ha generado la reacción de entidades de varios sectores, que este mismo lunes han presentado un manifiesto que lleva por título ‘Por una Barcelona abierta al futuro y libre de amenazas’.

El texto lo han firmado el Gremi de Restauració de Barcelona y Mou-te per Barcelona, un conglomerado formado por más de 30 asociaciones que incluye a Foment, Barcelona Oberta, Barcelona Comerç, Cabify y la propia Uber.

El manifiesto

El manifiesto expresa su rechazo a “las amenazas de boicot y las movilizaciones convocadas por Élite Taxi” y hace “un llamamiento a la responsabilidad y al respeto a la libertad de elección de los ciudadanos”.

“Cada vez que se anuncia una mejora, una inversión o un acuerdo empresarial, la ciudad entera no puede verse amenazada por el mismo grupo. Barcelona necesita más acuerdos de este tipo, que mejoren la vida de los ciudadanos, no amenazas ni bloqueos que la paralicen”, afirma en el texto dado a conocer Roger Pallarols, director general del Gremi de Restauració de Barcelona.

Apelación a la “responsabilidad institucional”

“Barcelona es un referente internacional por su cultura, su gastronomía y su comercio local. Para seguir siéndolo, necesitamos más libertad y menos amenazas. El derecho a elegir de los ciudadanos no es negociable y menos aún mediante coacciones. Debemos apostar por la convivencia, la innovación y la libertad de elección como los verdaderos motores de nuestro futuro”, asegura Javier Cottet, portavoz de Mou-te x Barcelona.

Las dos entidades apelan a “la responsabilidad institucional y al sentido común” y sostienen que lo que Barcelona necesita es “estabilidad, colaboración público-privada y diálogo entre sectores” para lograr “un modelo de movilidad moderno, sostenible y competitivo”.