Con cargas policiales
Concentraciones convocadas por Vox y Arran colisionan en Sabadell por las clases extraescolares de árabe en escuelas públicas
Un amplio cordón policial ha separado ambas concentraciones y los Mossos d’Esquadra han realizado cargas puntuales contra manifestantes antifascistas al finalizar el acto
Un centenar de vecinos se enfrentan a unos ocupas en el barrio de las Termes de Sabadell después de una semana de conflictos
La convocatoria de Vox para celebrar este lunes, 20 de octubre, una “reunión vecinal” frente al Institut-Escola Joan Sallarès i Pla, en el barrio de Campoamor, con el objetivo de denunciar las clases de árabe que se imparten en el centro, ha derivado en una tarde de tensión, cargas policiales y un amplio despliegue de los Mossos d’Esquadra en Sabadell (Vallès Occidental).
Bajo el lema “STOP Islamismo ya”, una veintena de militantes y simpatizantes del partido de extrema derecha se ha concentrado a las puertas del centro educativo para denunciar la oferta de clases extraescolares de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (LACM) en varios colegios públicos de la ciudad. Según Vox, el programa se imparte en nueve escuelas de Sabadell.
A pocos metros, más de un centenar de manifestantes convocados por el colectivo Arran y por entidades vecinales del sur de la ciudad ha respondido con una contraprotesta para rechazar lo que consideran una “campaña de odio e islamofobia”. Numerosos jóvenes marroquíes se han sumado a la concentración junto a grupos antifascistas a la salida de la escuela, lo que ha aumentado la tensión en el barrio.
Un cordón policial de los Mossos d’Esquadra ha separado a ambos grupos durante toda la tarde. En el dispositivo han participado cuatro furgones de la Brigada Móvil (Brimo) y tres coches patrulla, mientras que la Policía Local ha cortado el tráfico en varias calles del entorno del centro escolar.
Durante la manifestación se han producido lanzamientos de objetos, principalmente botellas de agua. Sin embargo, una vez finalizada la convocatoria de Vox, es donde se han registrado momentos de tensión en los alrededores del centro educativo y la Brimo de los Mossos d’Esquadra ha intervenido con cargas policiales y despliegues por las calles adyacentes contra los manifestantes antifacistas. No se han producido heridos de gravedad.
Por otro lado, este fin de semana, las asociaciones vecinales del sur de Sabadell han emitido un comunicado conjunto rechazando la movilización de Vox. En él, las entidades denuncian que el acto “propaga el discurso de odio, la islamofobia y la fractura social” y defienden las clases de lengua árabe y cultura marroquí como “una oportunidad para que los jóvenes crezcan respetando la diversidad cultural de su entorno”. Pese a los momentos de tensión, la jornada ha terminado sin incidentes graves, aunque con una amplia presencia policial y con el barrio de Campoamor parcialmente bloqueado durante varias horas.
Cabe recordar que el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (LACM) se imparte actualmente en más de 120 centros educativos de Catalunya, con más de 2.000 alumnos durante el curso 2023-2024 desde 1994. Las clases son gratuitas y cuentan con profesorado designado por el Ministerio de Educación marroquí, en el marco de un convenio de cooperación cultural vigente entre Marruecos y España.
