Protesta en el CAP Anton de Borja de Rubí contra la agresión a un médico del centro

Trabajadores del CAP Anton de Borja de Rubí se concentraron este lunes al mediodía a las puertas del centro para denunciar la agresión física a un médico por parte de un paciente el 16 de octubre. El facultativo, que recibió puñetazos y patadas, sufrió lesiones que requirieron asistencia médica y el incidente afectó emocionalmente a otros profesionales presentes. Bajo el lema 'Ante las agresiones, tolerancia cero', durante la concentración, a la que se sumaron representantes del Consorcio Sanitario de Terrassa (CST), donde está integrado el CAP, los concentrados mostraron su preocupación ante el aumento de episodios de violencia en el ámbito sanitario y reclamaron entornos de trabajo seguros y respetuosos.

En un comunicado, el CST ha reiterado su posición de "tolerancia cero" frente a las agresiones y el compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y con la lucha contra las agresiones a los profesionales sanitarios. Con este objetivo, señala que está trabajando, en coordinación con los equipos asistenciales, en implementar medidas de protección efectivas y protocolos de actuación claros.

El comité de empresa del CST ha convocado nuevas concentraciones de protesta el 23 de octubre a mediodía ante los distintos centros de trabajo.