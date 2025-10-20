Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se prevén más manifestación

Protesta en el CAP Anton de Borja de Rubí contra la agresión a un médico del centro

El facultativo sufrió lesiones que requirieron asistencia médica

La manifestación en Rubí en el CAP Anton de Borja

La manifestación en Rubí en el CAP Anton de Borja / ACN

ACN

ACN

Rubí
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Trabajadores del CAP Anton de Borja de Rubí se concentraron este lunes al mediodía a las puertas del centro para denunciar la agresión física a un médico por parte de un paciente el 16 de octubre. El facultativo, que recibió puñetazos y patadas, sufrió lesiones que requirieron asistencia médica y el incidente afectó emocionalmente a otros profesionales presentes. Bajo el lema 'Ante las agresiones, tolerancia cero', durante la concentración, a la que se sumaron representantes del Consorcio Sanitario de Terrassa (CST), donde está integrado el CAP, los concentrados mostraron su preocupación ante el aumento de episodios de violencia en el ámbito sanitario y reclamaron entornos de trabajo seguros y respetuosos.

En un comunicado, el CST ha reiterado su posición de "tolerancia cero" frente a las agresiones y el compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y con la lucha contra las agresiones a los profesionales sanitarios. Con este objetivo, señala que está trabajando, en coordinación con los equipos asistenciales, en implementar medidas de protección efectivas y protocolos de actuación claros.

El comité de empresa del CST ha convocado nuevas concentraciones de protesta el 23 de octubre a mediodía ante los distintos centros de trabajo.

TEMAS

  1. El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet: espectacular
  2. Cuenta atrás para el desalojo por 'riesgo de derrumbe' de unas 40 personas que ocupan el cuartel de la Guardia Civil de Sabadell
  3. Barcelona estrena un nuevo parque en torno a la masía de la Torre del Fang
  4. Comida de 10': los elogios al mejor restaurante de Cornellà de Llobregat, según Tripadvisor
  5. La espectacular feria de brujas a una hora de Barcelona: no te la puedes perder este fin de semana
  6. El AMB pide coherencia en las ZBE del área de Barcelona ante la investigación de Fiscalía por posibles incumplimientos
  7. Los bares de cinco distritos de Barcelona apenas atienden en catalán: no lo habla ni la mitad del personal
  8. Nos coordinamos con 'walkies'': la degradación de la vigilancia indigna a los paradistas del mercado de Santa Caterina

Concentración de protesta en el CAP Anton de Borja de Rubí contra la agresión a un médico del centro

Concentración de protesta en el CAP Anton de Borja de Rubí contra la agresión a un médico del centro

Seguridad e impuestos, principales preocupaciones de los comerciantes de Barcelona

Seguridad e impuestos, principales preocupaciones de los comerciantes de Barcelona

Una caída de tensión en El Clot deja casi toda la red de Rodalies sin pantallas ni megafonía

Una caída de tensión en El Clot deja casi toda la red de Rodalies sin pantallas ni megafonía

Badalona empezará a sancionar a los patinetes eléctricos ilegales el próximo 20 de noviembre

Badalona empezará a sancionar a los patinetes eléctricos ilegales el próximo 20 de noviembre

Afectaciones al tráfico por las obras en la Ronda de Dalt de Barcelona desde este lunes: cortes, desvíos y cambios de sentido

Afectaciones al tráfico por las obras en la Ronda de Dalt de Barcelona desde este lunes: cortes, desvíos y cambios de sentido

Nueva fase de las obras de cobertura de la Ronda de Dalt entre la avenida de Vallcarca y el IES Vall d'Hebron

Nueva fase de las obras de cobertura de la Ronda de Dalt entre la avenida de Vallcarca y el IES Vall d'Hebron

Barcelona cambia el modelo de adjudicación de los chiringuitos playeros para frenar las subastas millonarias

Barcelona cambia el modelo de adjudicación de los chiringuitos playeros para frenar las subastas millonarias

Los Mossos d'Esquadra detienen a un joven por tres tirones de cadenas de oro en Castelldefels

Los Mossos d'Esquadra detienen a un joven por tres tirones de cadenas de oro en Castelldefels