Se prevén más manifestación
Protesta en el CAP Anton de Borja de Rubí contra la agresión a un médico del centro
El facultativo sufrió lesiones que requirieron asistencia médica
Trabajadores del CAP Anton de Borja de Rubí se concentraron este lunes al mediodía a las puertas del centro para denunciar la agresión física a un médico por parte de un paciente el 16 de octubre. El facultativo, que recibió puñetazos y patadas, sufrió lesiones que requirieron asistencia médica y el incidente afectó emocionalmente a otros profesionales presentes. Bajo el lema 'Ante las agresiones, tolerancia cero', durante la concentración, a la que se sumaron representantes del Consorcio Sanitario de Terrassa (CST), donde está integrado el CAP, los concentrados mostraron su preocupación ante el aumento de episodios de violencia en el ámbito sanitario y reclamaron entornos de trabajo seguros y respetuosos.
En un comunicado, el CST ha reiterado su posición de "tolerancia cero" frente a las agresiones y el compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y con la lucha contra las agresiones a los profesionales sanitarios. Con este objetivo, señala que está trabajando, en coordinación con los equipos asistenciales, en implementar medidas de protección efectivas y protocolos de actuación claros.
El comité de empresa del CST ha convocado nuevas concentraciones de protesta el 23 de octubre a mediodía ante los distintos centros de trabajo.
- El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet: espectacular
- Cuenta atrás para el desalojo por 'riesgo de derrumbe' de unas 40 personas que ocupan el cuartel de la Guardia Civil de Sabadell
- Barcelona estrena un nuevo parque en torno a la masía de la Torre del Fang
- Comida de 10': los elogios al mejor restaurante de Cornellà de Llobregat, según Tripadvisor
- La espectacular feria de brujas a una hora de Barcelona: no te la puedes perder este fin de semana
- El AMB pide coherencia en las ZBE del área de Barcelona ante la investigación de Fiscalía por posibles incumplimientos
- Los bares de cinco distritos de Barcelona apenas atienden en catalán: no lo habla ni la mitad del personal
- Nos coordinamos con 'walkies'': la degradación de la vigilancia indigna a los paradistas del mercado de Santa Caterina