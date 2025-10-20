Joan Pera, Eduard Soley y Anna Campos reciben en el Saló de Cent el premio Ramblista d' Honor

Amics de la Rambla de Barcelona ha entregado este lunes el premio Ramblista d'Honor 2025 al actor Joan Pera, al frutero del Mercat de la Boqueria Eduard Soley y a la representante de la pastelería La Estrella Anna Campos.

El acto se ha celebrado en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, y ha sido presidido por el alcalde, Jaume Collboni, y también han asistido el presidente de Amics de la Rambla, Àlex Balletbó, concejales y comisionados del consistorio y ha contado con la introducción a los premiados por parte del fundador y director de Comediants, Joan Font.

Un símbolo de Barcelona

Collboni ha remarcado que el galardón es un "clásico imprescindible" para explicar el compromiso de toda la gente que vive y trabaja en La Rambla y que es un símbolo que explica la ciudad.

El alcalde se ha referido también a las obras de transformación del paseo y ha asegurado que el objetivo final del proyecto va más allá de "cambiar su piel y morfología urbana", y persigue recuperar La Rambla para los barceloneses.

Los premiados

Pera, al que el jurado premió en agradecimiento a "toda una vida dedicada a hacer reír y soñar, ceder su voz a muchos de los ídolos audiovisuales de muchas generaciones y formar parte de la vida de muchos barceloneses", ha subrayado que siente una gran proximidad con la avenida: "La Rambla para mí es mi ADN, he sido ramblista toda la vida y ahora lo soy de honor y esto me hace muy feliz".

Soley, distinguido por una trayectoria vinculada al Mercat de la Boqueria y a la "promoción de la cultura de mercado y del producto fresco, de calidad y de proximidad", ha explicado que nació en la calle de Escudellers, a pocos metros de la Rambla, y que siempre ha vivido cerca. Ha reivindicado que Boqueria y Rambla "siempre se tienen que entender e ir unidas".

La pastelería "rescatada"

Campos, galardonada por el jurado por la "larga historia de la pastelería rescatada y potenciada con un proyecto joven que recupera para el barrio y la ciudad un comercio emblemático con fuerzas renovadas", ha agradecido la ayuda recibida por la familia y los amigos y ha destacado el empuje que supone el reconocimiento.