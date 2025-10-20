Apagón en hora punta
Una caída de tensión en El Clot deja casi toda la red de Rodalies sin pantallas ni megafonía
Los pasajeros de un centenar de estaciones se han quedado sin los sistemas de anuncio de trenes
El turismo de grafiti dejó tres de cada cuatro trenes de Rodalies pintarrajeados en verano
Técnicos de Renfe siguen trabajando a media mañana para solucionar la incidencia en los sistemas de información, tanto pantallas como megafonía, de un centenar de estaciones de Rodalies y que ha comenzado sobre las 7h de la mañana.
Según informa Renfe, sobre las 9h se ha podido reiniciar el sistema, pero la incidencia todavía no está completamente resuelta. El motivo ha sido una caída de tensión en las instalaciones del Clot, desde donde se gestionan estas estaciones.
Sin los sistemas ordinarios que anuncian los próximos trenes que circularán en cada vía, Renfe recomendaba consultar los laterales y frontales de los trenes, según llegaran, para verificar su destino y servicio. Así, los pasajeros han tenido que afrontar la hora punta con un extra de incertidumbre.
Las estaciones afectadas son las que gestiona Renfe, tanto de Barcelona como de otros puntos de Catalunya, llegando hasta Vic, Maçanet, Manresa o Sant Vicenç de Calders.
- El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet: espectacular
- Cuenta atrás para el desalojo por 'riesgo de derrumbe' de unas 40 personas que ocupan el cuartel de la Guardia Civil de Sabadell
- Barcelona estrena un nuevo parque en torno a la masía de la Torre del Fang
- Comida de 10': los elogios al mejor restaurante de Cornellà de Llobregat, según Tripadvisor
- La espectacular feria de brujas a una hora de Barcelona: no te la puedes perder este fin de semana
- El AMB pide coherencia en las ZBE del área de Barcelona ante la investigación de Fiscalía por posibles incumplimientos
- Los bares de cinco distritos de Barcelona apenas atienden en catalán: no lo habla ni la mitad del personal
- Nos coordinamos con 'walkies'': la degradación de la vigilancia indigna a los paradistas del mercado de Santa Caterina