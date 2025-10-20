Una caída de tensión en El Clot deja casi toda la red de Rodalies sin pantallas ni megafonía

Técnicos de Renfe siguen trabajando a media mañana para solucionar la incidencia en los sistemas de información, tanto pantallas como megafonía, de un centenar de estaciones de Rodalies y que ha comenzado sobre las 7h de la mañana.

Según informa Renfe, sobre las 9h se ha podido reiniciar el sistema, pero la incidencia todavía no está completamente resuelta. El motivo ha sido una caída de tensión en las instalaciones del Clot, desde donde se gestionan estas estaciones.

Sin los sistemas ordinarios que anuncian los próximos trenes que circularán en cada vía, Renfe recomendaba consultar los laterales y frontales de los trenes, según llegaran, para verificar su destino y servicio. Así, los pasajeros han tenido que afrontar la hora punta con un extra de incertidumbre.

Las estaciones afectadas son las que gestiona Renfe, tanto de Barcelona como de otros puntos de Catalunya, llegando hasta Vic, Maçanet, Manresa o Sant Vicenç de Calders.