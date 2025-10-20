Baja la persiana un restaurante clásico italiano en Barcelona

Los alquileres siguen al alza en Barcelona: según datos del portal inmobiliario Idealista, en septiembre de 2025 se alcanzaron los 24€/m2, un nuevo máximo histórico que deja los precios de los inmuebles por las nubes.

De hecho, el coste de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas al que se enfrentan los jóvenes a la hora de independizarse, y muchos se ven obligados a seguir viviendo con sus padres o a compartir piso con terceros.

Como indica un estudio del Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España (CJE), el 87% de la juventud emancipada comparte vivienda para reducir gastos, con una media de 3 o 4 personas por hogar.

Cierre del comercio de barrio

Y estos datos no son para menos: si se tiene en cuenta que el precio del metro cuadrado en Barcelona son 24 euros -que en algunas zonas se supera-, un piso de 70m2 en la capital catalana alcanza los 1.680 euros al mes.

Es más, según la encuesta de los servicios municipales 2025, publicada en octubre por el Ayuntamiento de Barcelona, la vivienda es la segunda preocupación de los barceloneses y ha crecido un 8,5 puntos conceptuales, lo que supone un máximo histórico en el sondeo.

Además, los precios del alquiler no solo afectan a la vivienda, sino también a locales y comercios, que muchas veces se ven obligados a cerrar.

El último cierre

Como consecuencia, muchos vecinos de clases medias o más bajas no pueden afrontar el coste de los alquileres y son desplazados por residentes con un mayor poder adquisitivo.

En su lugar, proliferan cada vez más establecimientos enfocados a un público moderno y de clase media-alta, así como comercios pensados para atraer a visitantes internacionales.

Y es que Catalunya ha perdido cerca de 11.000 comercios entre los años 2013 y 2023, una caída del 11,5 % que ha transformado el tejido urbano.

Uno de los últimos establecimientos que ha cerrado sus puertas es el restaurante italiano Luigi, situado en la plaza Francesc Macià de la Avinguda Diagonal.

Causas ajenas a la empresa

A través de un comunicado en su web oficial, los responsables de Luigi explican que han tenido que cerrar por causas ajenas a la empresa.

Y una de esas causas, como avanza su propietario, Javier Sánchez, al medio TOT Barcelona, ha sido el elevado precio del alquiler del local.

La cadena Luigi comenzó a operar en Barcelona de la mano de Javier Sánchez, hijo de Silvestre Sánchez, el propietario del restaurante Salamanca, ubicada desde 1969 en el barrio de la Barceloneta.

La mejor pizza de Barcelona

No obstante, el cierre no afecta a los otros negocios del grupo. Como indican en la nota, Luigi dispone de dos restaurantes más en la ciudad. Uno se encuentra en la calle Roger de Llúria, 50 y el otro, en Via Laietana, 41.

La pizzería consiguió el premio a la mejor pizza de Barcelona en la 3ª edición del Mahou Pizzas Fest, celebrada en abril en el Poble Espanyol.

Otros negocios emblemáticos que han cerrado sus puertas en la capital catalana este año han sido la tienda de muebles Casa Jornet, Ballester Bolsos, del barrio de Sant Antoni o la Peixateria Anita, en el distrito de Sant Andreu.