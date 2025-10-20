Badalona empezará a sancionar a los patinetes eléctricos ilegales el próximo 20 de noviembre

El próximo 20 de noviembre será la fecha en que el Ayuntamiento de Badalona estrene sus nuevas multas a patinetes eléctricos de la ciudad ilegales que infringan la normativa. Como ya avanzó EL PERIÓDICO, la administración local se pone al día actualizando su ordenanza y aplicará sanciones más elevadas que las de Barcelona, concretamente de hasta 600 euros por infracciones 'muy graves'.

La Guardia Urbana de Badalona podrá requisar patinetes eléctricos que pille sin seguro o con el motor manipulado. Es una de las medidas que incluye la nueva ordenanza que regula el uso de Vehículos de Movilidad Personal (VPM) y que ha entrado en vigor este mismo lunes. Sin embargo, el consistorio ha establecido una moratoria de un mes, durante el cual sólo se informará a los usuarios de sus obligaciones antes de empezar a aplicar sanciones.

Además de la retirada del vehículo en estos dos supuestos, la nueva ordenanza contempla multas de entre 150 y 600 euros, en función de la gravedad de la infracción. El alcalde Xavier Garcia Albiol quiere intentar así poner orden a una situación "descontrolada" y perseguir a quienes usan el patinete en actividades delictivas.

Según Albiol, aunque la nueva ordenanza no tiene una voluntad recaudatoria, pero sí servirá para "poner límites" al uso de los patinetes eléctricos en la ciudad. El Ayuntamiento tiene detectadas conductas inapropiadas en toda la ciudad, pero pondrá especial atención a lugares clave como la Rambla o barrios como la Salut o Llefià.

"En favor de la seguridad"

La regulación, explica Albiol, "no va en contra de los patinetes, sino en favor de la seguridad". El alcalde admite que los patinetes son una realidad que ha venido para quedarse en la sociedad, pero que esto "no pueden poner en riesgo la seguridad de nadie". Aparte de los problemas en el ámbito viario, Albiol también quiere que la nueva normativa sirva para perseguir a aquellos "jóvenes" que utilizan el patinete eléctrico como instrumento para cometer delitos como robos, más allá de si se pueden acabar cobrando o no las sanciones que se impongan.

En este sentido, la ordenanza contempla multas de entre 150 y 600 euros. Se consideran infracciones leves (150 euros) ir sin casco, conducir con auriculares o viajar a más de una persona. No registrar el patinete en la Dirección Genreal de Tráfico (DGT), superar el límite de velocidad o la conducción de menores de 15 años serán infracciones graves (300 euros).

Las sanciones de 600 euros para infracciones muy graves llegarán si los usuarios carecen de seguro, llevan el motor manipulado, dan positivo en el test de alcohol o drogas, circulan por vías no permitidas, conducen de forma temeraria o superan en más de un 50% el límite de velocidad.