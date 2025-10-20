Albiol "garantiza" que la Guardia Urbana de Badalona podrá usar pistolas Táser

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), se ha comprometido públicamente a través de sus redes sociales a dotar a los agentes de la Guardia Urbana de la ciudad con pistolas eléctricas (Taser). Este anuncio, confirmado por el Sindicat Independent de la Policia Local (SIP-FEPOL), sirve a Albiol para marcar perfil propio mientras Barcelona tiene aún en el aire la aprobación del reglamento para el uso de estas armas.

La decisión de Albiol responde a una solicitud expresa del portavoz de la FEPOL, Toni Castejón, quien dirigió un mensaje público pidiendo esta herramienta de detención. Esta petición se catalizó tras la difusión de un vídeo, compartido por el propio alcalde, en el que se podía ver a una persona alterada amenazando con un arma blanca a un agente de la Guardia Urbana.

Te garantizo que así será. Saludos. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) October 17, 2025

Desde el SIP-FEPOL se ha recordado que situaciones de esta naturaleza representan un "alto riesgo" para la seguridad de los agentes. El sindicato enfatiza la actual carencia de "herramientas intermedias", lo que obliga a los policías a menudo a intervenir únicamente con sus manos o, en casos extremos, con un arma de fuego para reducir a individuos violentos. Según la organización policial, esta falta de medios intermedios "pone en peligro" tanto la integridad física del agente como la de la persona intervenida.

Reclamos Sindicales: De la promesa a la acción

El SIP-FEPOL celebra el compromiso anunciado por el alcalde, pero no se conforma con el anuncio y reclama que este se concrete en "medidas efectivas e inmediatas". Para garantizar una implementación segura y legal, el sindicato ha hecho públicas una serie de exigencias específicas:

La dotación real de dispositivos Taser para todos los agentes operativos de la Guàrdia Urbana de Badalona. La formación específica y homologada del personal para asegurar un uso seguro, eficaz y, proporcional de estas herramientas. El desarrollo de protocolos claros y transparentes sobre el registro y la utilización de las Taser, con el fin de garantizar la máxima seguridad jurídica. El establecimiento de un calendario de implementación público que permita hacer un seguimiento del cumplimiento del compromiso adquirido.

Finalmente, el SIP-FEPOL ha reiterado su voluntad de colaborar estrechamente con el Ayuntamiento de Badalona para garantizar que los agentes dispongan de los medios necesarios para protegerse a sí mismos y a la ciudadanía "con garantías y seguridad".