La plaza de las sonrisas: una fiesta solidaria llena de humor y emoción a favor de Pallapupas

Con motivo del 25º aniversario de la asociación Pallapupas, El Periódico ha organizado una gran fiesta solidaria en la emblemática Plaza de la Dama del Paraguas, dentro del Zoo de Barcelona. Durante toda la jornada, este rincón se ha convertido en un espacio lleno de color, risas y compromiso social, donde la solidaridad y la diversión se han unido por una causa muy especial: apoyar la labor de los payasos hospitalarios que cada día transforman los hospitales en lugares más humanos y llenos de vida.

El Zoo de Barcelona ha colaborado activamente en la iniciativa, ofreciendo dos modalidades de entrada al recinto que permitían acceder a la zona del evento. Una vez dentro, los visitantes podían recorrer el zoo y acercarse después a la gran carpa central de El Periódico, rodeada por otras cinco carpas dispuestas en forma circular, donde se ofrecían distintas actividades pensadas para disfrutar en familia.

Nada más llegar, los asistentes han sido recibidos en el punto de El Periódico, donde podían conseguir mochilas, riñoneras y las inconfundibles narices de payaso, símbolo de Pallapupas. A pocos pasos, la carpa de la asociación ha invitado a colaborar adquiriendo productos solidarios —calcetines, gorros de quirófano, libretas, tazas, lápices, botellas reutilizables o bolsas— con el objetivo de contribuir económicamente a que los hospitales sean lugares más amables y llenos de vida.

La plaza se ha transformado en el escenario perfecto para recordar que una sonrisa puede ser la mejor medicina, gracias a las diferentes propuestas: maquillaje infantil o pintacaras, trenzas, el taller “Pinta un somriure”, donde los más pequeños decoraban sonrisas en dibujos ya preparados, y una carpa de tatuajes temporales con el lema “Jo soc activista del riure”. Además, los voluntarios de Pallapupas realizaban un test para dar a conocer su labor, el impacto positivo que generan en los hospitales.

Uno de los espacios más concurridos ha sido el fotomatón de El Periódico, donde los participantes podían disfrazarse con pelucas, gafas gigantes, coronas o collares hawaianos. Las fotos se convertían al instante en portadas personalizadas del diario y también podían transformarse en imanes de recuerdo para llevar a casa.