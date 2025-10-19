Bajas emisiones
Estas son las cinco calles de Barcelona con menos tráfico: ideales para evitar los atascos
La alta contaminación puede derivar en enfermedades respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer
Estas son las tres calles de Barcelona con más tráfico: están en el Eixample y superan los 50.000 coches diarios
Aragó, Pau Claris y València, las calles con más contaminación, ruido y siniestros de Barcelona
Cada día ,miles de conductores se suben a sus vehículos para dirigirse a sus lugares de trabajo: de hecho, se estima que alrededor de 600.000 personas entran cada día a Barcelona por trabajo, lo que supone de media unos 390.000 desplazamientos desde otros puntos de la provincia.
Exponerse diariamente a estas situaciones tiene consecuencias nefastas para la salud. Y es que el tráfico perjudica la salud mental, provocando irritabilidad, estrés y ansiedad por el ruido y la congestión, lo que a su vez puede agravar trastornos como la depresión.
60.000 vehículos diarios
En ciudades como Barcelona, la alta concentración de personas y vehículos genera unos niveles de contaminación altos, lo que puede derivar en enfermedades respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer.
Por ende, municipios como el de la capital catalana ya están tomando medidas para disminuir la contaminación en el aire con iniciativas como las ‘superilles’ o las zonas de bajas emisiones (ZBE).
Aun así, según datos del Ayuntamiento de Barcelona de 2024 analizados por la agencia Acn, sigue habiendo tramos, como el cruce del carrer Aragó con el carrer de Bailèn, que llegan a concentrar hasta 60.000 vehículos diarios.
Las calles menos concurridas
Para evitar los atascos y la exposición prolongada a la contaminación, existen calles en la capital catalana con menos afluencia de vehículos y que pueden servir como atajo para llegar al destino.
La calle menos concurrida de Barcelona es el tramo Pi i Margall - Sardenya, una arteria de conexión entre el distrito de Gràcia y el de Horta-Guinardó, con una media de 933 vehículos diarios.
También en el barrio de Horta-Guinardó se encuentra el segundo tramo menos concurrido: la intersección Ronda Guinardó con el carrer d’Art, con 967 coches al día.
Menos tráfico
En el tercer puesto, y para sorpresa de muchos, se sitúa la intersección de dos calles principales de Barcelona: la Avinguda Diagonal y el carrer de Nàpols en sentido Besòs. Esta calle acumula un total de 1.097 vehículos al día.
En el Barri Gòtic del distrito de Ciutat Vella está la cuarta calle menos transitada de la capital catalana: se trata de la intersección de la Via Laietana con la Plaça d'Antoni Maura, que concentra 1.258 automóviles de media.
Finalmente, el quinto tramo con menos tráfico es el que circula entre la Avinguda de Roma y la calle Calàbria en sentido Llobregat, con 1.302 vehículos al día.
Las 10 calles menos concurridas
- Pi i Margall - Sardenya: 933 vehículos diarios.
- Ronda Guinardó - Carrer d’Art: 967 vehículos diarios.
- Avinguda Diagonal - Carrer de Nàpols: 1.097 vehículos diarios.
- Via Laietana - Plaça d'Antoni Maura: 1.258 vehículos diarios.
- Avinguda de Roma - Carrer Calàbria: 1.302 vehículos diarios.
- Avinguda d'Icària - Carrer de Ramon Trias Fargas: 1.373 vehículos diarios.
- Carrer de Ramon Turró - Carrer de Pamplona en Barcelona: 1.503 vehículos diarios.
- Avinguda Meridiana - Carrer de Consell de Cent: 1.520 vehículos diarios.
- Carretera d'Horta a Cerdanyola - Avinguda de l'Estatut de Catalunya: 1.526 vehículos diarios.
- Carrer de Joan Miró - Carrer de Ramon Turró: 1.548: vehículos diarios.
