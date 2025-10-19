Estas son las cinco calles de Barcelona con menos tráfico: ideales para evitar los atascos

Cada día ,miles de conductores se suben a sus vehículos para dirigirse a sus lugares de trabajo: de hecho, se estima que alrededor de 600.000 personas entran cada día a Barcelona por trabajo, lo que supone de media unos 390.000 desplazamientos desde otros puntos de la provincia.

Exponerse diariamente a estas situaciones tiene consecuencias nefastas para la salud. Y es que el tráfico perjudica la salud mental, provocando irritabilidad, estrés y ansiedad por el ruido y la congestión, lo que a su vez puede agravar trastornos como la depresión.

60.000 vehículos diarios

En ciudades como Barcelona, la alta concentración de personas y vehículos genera unos niveles de contaminación altos, lo que puede derivar en enfermedades respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer.

Por ende, municipios como el de la capital catalana ya están tomando medidas para disminuir la contaminación en el aire con iniciativas como las ‘superilles’ o las zonas de bajas emisiones (ZBE).

Aun así, según datos del Ayuntamiento de Barcelona de 2024 analizados por la agencia Acn, sigue habiendo tramos, como el cruce del carrer Aragó con el carrer de Bailèn, que llegan a concentrar hasta 60.000 vehículos diarios.

Las calles menos concurridas

Para evitar los atascos y la exposición prolongada a la contaminación, existen calles en la capital catalana con menos afluencia de vehículos y que pueden servir como atajo para llegar al destino.

La calle menos concurrida de Barcelona es el tramo Pi i Margall - Sardenya, una arteria de conexión entre el distrito de Gràcia y el de Horta-Guinardó, con una media de 933 vehículos diarios.

También en el barrio de Horta-Guinardó se encuentra el segundo tramo menos concurrido: la intersección Ronda Guinardó con el carrer d’Art, con 967 coches al día.

Menos tráfico

En el tercer puesto, y para sorpresa de muchos, se sitúa la intersección de dos calles principales de Barcelona: la Avinguda Diagonal y el carrer de Nàpols en sentido Besòs. Esta calle acumula un total de 1.097 vehículos al día.

En el Barri Gòtic del distrito de Ciutat Vella está la cuarta calle menos transitada de la capital catalana: se trata de la intersección de la Via Laietana con la Plaça d'Antoni Maura, que concentra 1.258 automóviles de media.

Finalmente, el quinto tramo con menos tráfico es el que circula entre la Avinguda de Roma y la calle Calàbria en sentido Llobregat, con 1.302 vehículos al día.

Las 10 calles menos concurridas