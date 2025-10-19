Barcelona ya ha ejecutado el 88% de los fondos europeos Next Generation

Cifras del ayuntamiento
Barcelona avanza a buen ritmo en la ejecución de los proyectos financiados con los fondos europeos Next Generation EU. Según datos del Ayuntamiento, el 88% del importe total previsto ya se ha ejecutado, lo que equivale a 374,3 millones de euros de un total de 425,3 millones. El consistorio prevé tener el 100% completado antes de junio de 2026.
A esta cantidad se suman 111,5 millones de euros más gestionados por el Consorci de l'Habitatge de Barcelona, destinados a proyectos de rehabilitación y regeneración urbana. En total, el Ayuntamiento ha tramitado 32 subvenciones que han permitido impulsar 143 actuaciones transformadoras en toda la ciudad.
La gerente municipal, Laia Claverol, destaca la magnitud de la inversión y el alto nivel de ejecución alcanzado. "Estamos satisfechos de haber gestionado tan bien unos recursos que han ampliado la capacidad de inversión del Ayuntamiento. Los hemos destinado a ámbitos clave como la electrificación, la movilidad, el turismo y la promoción económica de la ciudad", explica.
Los proyectos financiados abarcan prácticamente todas las áreas municipales. Cultura, Educación, Feminismos y LGTBI, Movilidad e Infraestructuras, Servicios Urbanos y Urbanismo son los departamentos que ya han ejecutado la totalidad de su presupuesto. También destacan los avances en Derechos Sociales y Salud, que alcanzan un 94 % de ejecución, y en Barcelona Serveis Municipals, con un 82%.
Entre las actuaciones más relevantes figuran la ampliación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el Plan de Sostenibilidad Turística de Barcelona, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y la creación de nuevas plazas de educación infantil. También sobresalen las obras de rehabilitación de edificios emblemáticos, como los pabellones del Palau de Pedralbes y el recinto de Palo Alto, dentro del programa PIREP Local. En el ámbito social, el proyecto Amunt impulsa itinerarios de inclusión para personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital.
Los fondos Next Generation EU, dotados con más de 750.000 millones de euros en toda Europa, fueron concebidos para reactivar la economía tras la pandemia y acelerar la transición ecológica y digital.
