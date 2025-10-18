La Vall d’Hebron estrena la nueva plaza de Joan Cornudella, un espacio más verde y conectado

El distrito de Horta-Guinardó ha abierto al público la renovada plaza de Joan Cornudella, en el barrio de la Vall d’Hebron, tras una completa reurbanización del anillo central de este espacio de unos 2.000 metros cuadrados. Concebida como un interior de manzana entre bloques residenciales, la plaza recupera ahora su papel como punto de encuentro vecinal tras varios años pendiente de reforma desde que en 2018 dejó de funcionar como área de recreo para perros.

Con una inversión de 380.000 euros, las obras han permitido mejorar los accesos, crear nuevas conexiones internas y aumentar la superficie verde, favoreciendo el uso comunitario del espacio. La intervención ha incluido la renovación integral de pavimentos, drenajes y mobiliario urbano, combinando materiales como hormigón, adoquines, caucho y grava para definir distintas zonas de paso y descanso.

La nueva configuración incorpora caminos entre la vegetación, recorridos accesibles y un pavimento de caucho en la zona del rocódromo para reforzar la seguridad en el área de juegos. Además, el sistema de drenaje se ha sustituido por una base drenante sostenible que permite retener y reutilizar el agua de lluvia.

El espacio se ha equipado con 11 nuevos puntos de luz, bancos y sillas de madera, papeleras, y una mesa de ajedrez de hormigón. También se han instalado aparatos de calistenia y un rocódromo ubicado en el muro de la rampa de acceso, ampliando la oferta deportiva y recreativa.

En el ámbito vegetal, se ha conservado el arbolado existente y se han plantado ocho nuevos ejemplares junto con diversas especies arbustivas, generando áreas más sombreadas y un entorno más natural para los residentes del barrio.