La fórmula de la Coca-Cola de Josep Cuní

Semana intensa, con un sinfín de actos y eventos en la ciudad. Así que algunos han repetido presencia, mientras otros han intentado pasar desapercibidos. Sin ir más lejos, el periodista Josep Cuní se saltó el photocall de los premios Planeta. Cuní no necesita ni más fotos ni más elogios. No obstante, todos los jóvenes periodistas que salen de la facultad deberían escucharlo antes de ejercer la profesión. “Yo solo sé que la Coca-Cola sigue llamándose Coca-Cola”, dijo en una reciente entrevista con Xavi Bundó, cuando este le preguntó por los cambios de la marca de TV3. Pues eso, que nadie entiende por qué los gestores de TV3 y Catalunya Ràdio, teniendo una marca tan potente, han decidido cambiarla.

Cuní, como muchos, se muestra crítico con la Corporació. “Ni en la BBC ni en la CNN ni en la televisión francesa ni en la italiana sale un presentador de informativos sin corbata…”, me comenta al inicio de los Planeta. En fin, que lleva razón y que siempre es un placer escucharlo.

Cerca de nosotros, Boris Izaguirre, con un traje de color violeta, posaba junto a Pilar Eyre, que lucía un espectacular vestido verde. Casi al mismo tiempo, me crucé con la presidenta y la vicepresidenta de TOUS. Las hermanas Alba y Rosa Tous van muy elegantes. Fue un no parar de personalidades, con encuentros tan peculiares como el del presidente del Sabadell, Josep Oliu —con una cara de felicidad que le delataba—, y la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que vestía al más puro estilo “mujer de rojo”.

Los escritores Pilar Eyre y Boris Izaguirre en los premios Planeta / Cedida

Estaban también los que se abrazan a la madrileña, o sea, con sonoras palmadas; los que lo hacen con estilo, como Esteve Rabat; o los que muestran su cariño mutuo, como el actor Carles Sans con el empresario Josep Maria Xercavins.

En estos actos siempre es agradable compartir mesa con gente que sabe de comunicación. En mi caso fue con el dircom de Veolia España, José Guerra, y la gerente de comunicación de Telefónica, Marisa Anglés. Lucían cara de felicidad Oriol Nolis y su jefe de informativos, Rafa Lara, por las fantásticas audiencias en el inicio de 2Cat. Por su parte, la representación política, además de la vicepresidenta, la encabezaban Jaume Collboni, Carlos Prieto y Maria Eugènia Gay, que estaba estupenda. Por cierto, en la entrega de premios no hubo ni un discurso. Solo hablaron, y bien, los ganadores Juan del Val y Ángela Banzas. Nadie más. Ni siquiera el presidente de Planeta, José Creuheras, y eso que le gusta y sabe hacerlo bien.

Éxito de la Fundació Catalunya Cultura

El poder de convocatoria del presidente de la Fundació Catalunya Cultura, Eloi Planes, y su directora, Maite Esteve, es igual o superior al de Planeta. El Palau se quedó pequeño para albergar a tantas personalidades. Y tiene tanto poder para reunir a gente como capacidad creativa. Tanto es así que Maite demostró incluso sus dotes de show-woman en la genial performance en la que se transformó todo el acto.

Se pudieron haber evitado los discursos políticos y no habría pasado nada, pero el president del Parlament, Josep Rull, estuvo brillante. Eso sí, la entrega de premios fue distinta, con ritmo e imaginación y sin perder la oportunidad para mostrarse reivindicativos sobre la necesaria ley catalana de mecenazgo y la petición de más ayudas económicas para el mundo de la cultura.

No faltó el expresidente Artur Mas, que al día siguiente también estuvo en los Planeta; ni Josep Sánchez Llibre, que ese mismo día habló claro en este periódico sobre la opa; ni Josep Santacreu o Pau Relat, además de la directora de la Fundació del Sabadell, Sonia Mulero, que participó también en la performance con un diálogo con Yolanda Bassat, de Shophunters.

Al terminar, pude saludar a Guillem Carol, fundador y director del MustMedia Group, que también hizo doblete; al CEO de Prensa Ibérica, Aitor Moll, que ejerció de presidente del jurado; a la directora de Casa Seat, Cristina Vall-Llosada; al actor Pere Arquillué; y a la consultora Helena Torras.

Estaban, entre otros muchos, el director general de empresas del Banco Sabadell, Carles Ventura; el presidente de RBA, Ricardo Rodrigo; el presidente de Barcelona Global, Ramon Agenjo; el abogado Joan Roca; o el presidente del Liceu, Salvador Alemany. Lo dicho: un éxito total de esta fundación, que premió a la empresa Fasst, que invierten en cultura y que tiene un fantástico equipo de gestores.